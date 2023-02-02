Karışınızdaki kişinin sizinle ilgilendiğinden eminseniz ancak sizden sürekli kaçıyorsa bu aslında sadece sizin başınıza gelen bir sorun değil! Peki, bir erkek sevdiği kadından neden uzak durur? Aşık olan erkek neden kaçar? İşte en net yanıtı!

Bazen, bir kişinin davranışları söylediklerine ve hislerine uymaz. Özellikle erkekler aşık olduklarında, kalbini hızlandıran kişiden uzaklaşmak için mücadele ederler. Bununla birlikte, bu durumu yaşayan taraftaysanız yani sizi sevdiğini düşündüğünüz biri sizden kaçıyorsa bilmeniz gereken bazı gerçekler var!

Çağımızda kalıcı, sadakat dolu ilişkiler kurmak giderek zorlaşıyor. Bu yüzden sağlam bir ilişki kurmak istemek bir ütopya halini alabiliyor. İşte aşık bir erkeğin ilgisizliğini gösteriş yapmasının, sinsice kaçmasının veya sevgilisini görmezden geliyormuş gibi yapmasının nedenleri.

Tüm bu saydığımız şeyleri yapan biri çevrenizdeyse bu kişinin bir stratejisi olabilir. Hislerini belli etmemek için özel bir çaba harcayarak karşısındakini kendisine daha çok bağlamaya çalışıyor olabilir. Ya da reddedilip gururunu zedelememek için karşı taraftan bir itiraf bekliyor olabilir.



Son yıllardaki trendlerden biri, insan davranışı ve iletişim profesyonellerine yönelmek, jargonda "tavlama stratejileri" olarak tanımlanan şeyleri öğrenmek. Bu stratejilerden en bilineni kaçan kovalanır stratejisidir. Bu şekilde karşısındakini manipüle eden kişi peşinden koşulan taraf olmak istiyor olabilir. Ne yaparsanız yapın karşınızdakiyle sağlıklı bir bağ kuramadığınızı düşünüyorsanız ve kendinizi onun peşindeymiş gibi hissediyorsanız muhtemelen bu sorunu yaşıyorsunuz.

Öte yandan bunun aksine tavlama hırsına kapılanlar olduğu gibi terk edilme duygusuyla da baş etmeye çalışanlar da vardır. Terk edilme travması yaşayanlar bu duyguyu yeniden yaşarken, yani bir ilişkiye başlarken daha çok zorlanabilir ve ilişki kuracağı kişiden kaçabilirler!

Sebebi her ne olursa olsun sizi belirsizliğe sürükleyen bu durumda zamanınızı boşa harcamamalısınız ve ya karşınızdaki kişi ile konuşmalı ya da ona elveda diyerek önünüze bakmalısınız!