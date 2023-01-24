Bir kaç adet ceviz kabuğunu kaynatın ve saçınıza sürün. Bakın ne işe yarıyor

Dünyanın en sağlıklı gıdalarından biridir ceviz. Hatta geçtiğimiz günlerde Canan Karatay ezber bozan bir açıklama yapmış ve ekmek yerine ceviz tüketilmesini önermişti.

Ceviz beyni geliştiriyor. Hafızayı koruyor. Bağırsak ve mide sağlığına iyi geliyor. Gün boyu tok tutuyor.

Cevizin mucizeleri sadece bununla sınırlı değil elbette.

Cevizin faydalarını burada saymakla bitiremeyiz.

Ancak cevizin kabukları da çok faydalı çıktı.

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI MUCİZE ETKİLERİ VAR

Saç dökülmesi tedavisi için pek çok şampuan, krem ve bitkisel ürün var olsa da bazen istenen etkiyi veremeyebiliyorlar.

İşte böyle zamanlarda çözümü yine doğada bulmaktayız. İmdadınıza ceviz kabuğu yetişecek.

Elbette ki sarımsak gibi başka doğal çözümlerde bulunuyor. Fakat bazı uzmanlar en etkili sonucu ceviz kabuğunun verdiğini belirtiyorlar.

haber7'de yer alan bir içerikte; Ceviz kabuğunun pek bilinmeyen bir mucizesi paylaşıldı. Deneyenler faydasını gördüğünü söylüyorlar.

Saç dökülmesine ceviz kabuğu kürü için gereken malzemeler

20 ceviz kabuğu

1 litre su

Saç dökülmesi için doğal çözüm, ceviz kabuğu kürü nasıl yapılır?

Suyu bir tencereye alın ve içine ceviz kabuklarını ekleyin.

Kaynadıktan sonra ateşten alın.

Ilımasını bekleyin.

Elde ettiğiniz bu su ile günde 2 kez saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Kısa sürede etkisini göreceksiniz.

Cevizin faydaları

Cevizde bulunan yüksek omega-3 yağ asitleri ile kalp rahatsızlıklarını, diyabeti, yüksek kan basıncını ve klinik depresyonu en aza indirebilirsiniz.

Cevizde bulunan fitosteroller sayesinde prostat kanseri, kalın barsak ve göğüs kanseri için önlem oluştururken bağışıklığı da güçlendirir.

Şekliyle de insan beynini andıran ceviz, öğrenmeyi ve anlamayı geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda parkinson ve alzheimer gibi hastalıklarını önlemede güçlü bir savaşçıdır.