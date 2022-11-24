Börekten bile daha lezzetli, Puf puf kabaran patatesli poğaça tarifi

Sabah kahvaltı sofralarına keyif ile oturmamızı sağlayacak birçok lezzet var. Bu lezzetlerden biri de poğaçalar.

Çeşit çeşit poğaça arasından bugün çoğu kişinin tadında bayıldığı patatesli poğaça tarifine bakacağız.

Mutlaka herkesin evinde bulunan malzemeler ile yapılışı çok kolay ve lezzetli olan bu poğaça istersek ara öğün istersek günlerde tüketebileceğimiz enfes bir lezzet. Yumuşacık ve iştah açan görüntüsüyle bir yiyen bir daha yemek isteyecektir. O halde gelin birlikte puf puf kabaran patatesli poğaçamızın tarifine bir göz atalım.

Malzemeler

İç Harcı İçin

4 adet haşlanmış patates

2 yemek kaşığı beyaz peynir

1 tutam maydanoz

Baharatları

Hamuru İçin

1 su bardağı kadar ılık su

1 su bardağı dolusu ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 yumurtanın beyazı

2 çay kaşığı tuz

1 paketi maya

4 su bardağı un

4 yemek kaşığı şeker

Hazırlanışı

İlk olarak 4 adet patatesimizi haşlayalım ve bir kaba alıp ezmeye başlayalım. Ezme işlemi devam ederken içine peynirleri de ilave edelim. Eklediğiniz peynirleri de ezdikten sonra içine ince ince maydanozlar kıyıp ekleyelim. Baharatlarımızdan olan tuz ve pul biber ekleyelim. Hepsini karıştıralım ve iç harcımız hazır. Hamurunun yapımına gelelim. İçerisine koyacağınız un hariç tüm malzemeleri ekleyip karıştırmaya başlayın. Ve malzemelerimizin erimesini bekleyelim.

Maya ve şeker eridikten sonra unu kulak memesi kıvamında olacak şekilde ekleyelim ve hamuru 30 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlenen hamuru yuvarlak toplar şeklinde şekil veriyoruz ve patates harcımızı hamurlarımızın içine yerleştiriyoruz.

Son olarak hamurları tepsiye dizip üzerlerine yumurta sürüyoruz. Tepsimizi 180 derecede olan fırınımıza atıyoruz ve 1 saat boyunca pişmeye bırakıyoruz. 1 saat sonunda poğaçalar hazır olacaktır. Hepinize şimdiden afiyet olsun.