Bu turşu kaşık kaşık yeniliyor... Daha önce bu kadar lezzetlisi yapılmadı

Tam lahana mevsimindeyiz. Marketlerde ve pazarlarda bolca lahana satılıyor. Evde turşu yaparken işinizi kolaylaştıracak bir tarifle karşınızdayız. Eğer canınız turşu çektiyse ve ev yapımı turşu tarifi arıyorsanız doğru adrestesiniz.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız bu tarifle evde kendi turşunuzu yapabileceksiniz. Bu turşu tarifi hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli.

Malzemeler :

Yarım adet beyaz lahana

3-4adet kapya biber

4- 5adet yeşil acı biber

Her 1 litre için 1 çay kaşığı tozşeker

Her 1 litre için 1,5 silme yemek kaşığı salamura kaya tuzu

Her 1 litre için 1 çay kaşığı pul biber

Her 1 litre için 1 çay bardağı sirke

Üzerine gelecek kadar ılık içme suyu

Yapılışı :

İlk olarak yarım adet lahananın üzerindeki yumuşak yaprakları alıp sarma yapmak için ayırın. Kalan sert kısımlarını ise küçük küçük doğrayın. Ardından 3-4 biber kapya biberin içlerindeki çekirdekleri çıkarıp küçük küçük doğrayın. Sonrasında 4-5 adet yeşil biberlerin de sap kısımlarını alıp aynı şekilde küçük küçük doğrayın. Daha sonra 1 baş sarımsağı tanelerine ayırıp kabuklarını soyun. Küçük küçük parçalar halinde doğrayın. 3 litrelik kavanoz içerisine malzemeleri azar azar ekleyin. Lahanaları kavanoz içerisine koyduktan sonra bastırarak kavanoz içerisine iyice yerleşmesini sağlayın.

Kavanozun tamamını doldurduktan sonra her 1 litre icin 1 çay kaşığı tozşeker, her 1 litre için 1,5 silme yemek kaşığı salamura kaya tuzu, her 1 litre için 1 çay kaşığı pul biber, her 1 litre için 1 çay bardağı sirke ekleyin. Kavanozda kalan boş kısımlara ise içme suyu ilave ederek doldurun. Bir bıçak yardımı ile kavanozun havasını alın. Ardından azalan su miktarı kadar eklemesi yapın. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Kavanozu yan olarak tezgah üzerine alıp bir ileri bir geri şekilde malzemelerin tamamen birbirine karışmasını sağlayın. Yelerine yerleşmelerini sağlayın. Bu şekilde 20-25 güneş görmeyen, kuru ve serin bir yerde saklayın. Afiyet olsun.