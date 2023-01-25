Bulgur pilavı pişirirken hata yapmışız. Tüm besin değeri yok oluyormuş

Bulgur pilavı pişirirken kesinlikle ''ayçiçek yağı'' kullanmayın. Ayçiçek yağı bulgur pilavının lezzetini kaçırıyor. Pilavınızın besin değerinin tam olması için ya zeytinyağı kullanın yada tereyağı. Lokanta usulü bulgur pilavı peki nasıl yapılır?

Bulgur pilavı en sevilen pilav çeşitleri arasında yer alıyor. Anadolu mutfağında yüz yıllardır tüketilen bu pilav en çok ''Ermenistan, İran, Suriye, Irak, Azerbaycan'' gibi ülkelerde de tüketilmektedir.

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bulgur pilavını yaparken bazı püf noktaları bilmek gerekiyor.

* İçme suyu kullanın.

* Gerçek tavuk suyu kullanın.

* Bulguru yıkamayın

BULGUR PİLAVININ TARİFİ NASILDIR?

Biz şimdi sizlerle klasik bulgur pilavı tariflerinden farklı bir tarifi paylaşacağız.

Kurutulmuş sebzeli bulgur pilavı tarifi için Malzemeler

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 yemek kaşığı kurutulmuş sebze

2.5 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Kurutulmuş sebzeli bulgur pilavı tarifinin Yapılışı

Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Bulguru ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Sıcak su ve tuz ekleyip kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Bulgur suyunu çekmeye başlayınca karabiber ve kurutulmuş sebzeleri ilave edip karıştırın ve kısık ateşte tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin. Servis yapın.

BULGUR PİLAVININ YANINA EN İYİ NE GİDER?

Bulgur pilavını servis ederken yanına ayran, lahana turşusu, acı biber turşusu ekleyebilirsiniz. Bulgur pilavı ayrıca mercimek çorbası veya tarhana çorbasıyla da iyi gitmektedir.

Et yemeklerinin yanına da en iyi yakışan lezzetlerden biri olan bulgur pilavı en sağlıklı yemeklerdendir.