Büyükannelerimizin yaptığı gibi pişi pişirmenin püf noktası- Yağ çekmesini de önlüyor

Çocukların, yaşlıların, gençlerin kısacası herkesin çok sevdiği lezzetlerin başında gelen pişi tarifiyle ilgili herkesin işine yarayacak bazı bilgileri sizler için derledik.

Artı Gerçek sitesinde yer alan bir içerikte; Büyük annelerimizin yaptığı tarif sırlarıyla lezzetli pişi tarifinin püf noktaları paylaşıldı. Eğer sizlerde pişi yaparken hem yağ çekmesin hem de lezzetli olsun istiyorsanız bu tarif sırlarına mutlaka gözatın.

İşte pişi yaparken bilmeniz gereken her şey!

Deneyenler gerçekten vazgeçemiyor.

Pişi ya da hamur kızartması, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı isimlerle karşımıza çıkan ama her şekilde lezzetine doyum olmayan bir hamur işi olarak bilinir.

Kahvaltı sofralarına renk katmasının yanı sıra özellikle kandil günlerinde de bol bol yapılıp eşe dosta dağıtılması adet olan pişi, mayalı hamurla yapıldığında oldukça nefis olmaktadır. Siz de mayalı pişiyi denemek isterseniz tarifimiz çokça işinize yarayacaktır. Büyükannelerimiz pişi yaparken mutlaka maya kullanırlardı. Şimdilerde çoğu kişi maya kullanmadan pişi yapıyor. Bu yüzden pişiler hiç lezzetli olmuyor.

İşte pişi tarifiyle ilgili bilmeniz gereken her şey;

Malzemeler:

Yarım paket yaş maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

Aldığı kadar un

Sıvı yağ



Nasıl yapılır?

Pişi tarifine ılık suda mayayı eriterek başlayın. Tuz ve un ekleyerek karıştırın. Hamurunuz yoğunlaşınca karıştırmayı bırakıp yoğurmaya başlayın. Yoğurma işlemi çok önemlidir. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Yoğurma işleminden sonra en az 1 saat mayalanması için hamuru dinlendirin. Hamur dinlenmezse pişi istenilen kıvamda olmaz. Elinizi yağlayıp mayalanmış hamurdan parçalar kopararak ortasına delik açarak şekil verin ve kızgın yağda kızartın. Pişileri fazla kızartmayın. Yanmamasına özen gösterin. Pişen pişileri havlu peçete serdiğiniz tabağa alın. Böylece yağını biraz daha sızdırmış olursunuz. Böylelikle pişiniz yağ çekmemiş olacaktır. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. İster çay isterseniz ayranla pişinizi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun...

PİŞİNİN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Pişiyi servis ederken ister çayla ister kefirle isterseniz de ayranla yiyebilirsiniz. Pişinin yanına giden en iyi lezzet çoğu zaman ayran olmuştur.

Biraz peynir ve zeytinle öğünü kurtarmak mümkün olmaktadır.

Kaynak: Artigercek.com