Camdaki Kız oyuncusu Burcu Biricik herkesi yıktı! Gözyaşları sel oldu

Tüm Türkiye deprem nedeniyle tek yürek oldu. Ünlü isimlerde vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu.

Ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine yardım yağıyor. Televizyon kanallarında yayınlanan diziler milli yas nedeniyle yayın akışından çıkarıldı.

Bu akşam yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisi de ekrana gelmeyecek. Milli yas nedeniyle dizinin çekimleri de durdu.

Camdaki kız oyuncuları da seferberlik için yardım kampanyasına destek veriyor. O oyunculardan biri de dizide Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik oldu.

CNN Türk'ün aktardığı habere göre; Ünlü oyuncu Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç ile birlikte Şişli Belediyesi'nde depremzedeler için gönderilen eşyaları koliledi. Burcu Biricik, Şişli Belediyesi'nin mikrofon uzatması üzerine açıklamalarda bulundu.



Burcu Biricik, tüm Türkiye'yi derinden sarsan deprem üzerine yaptığı açıklamada yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

HERKESİ AĞLATAN AÇIKLAMA



Ünlü oyuncu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz. Çok korkunç bir şey yaşadık"

CAMDAKİ KIZ HAFTAYA YAYINLANACAK MI?

Öte yandan Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki kız dizisinin gelecek hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor. Milli yas pazartesi günü bitecek. Camdaki kız dizisinin 16 şubat 2023 tarihinde ekrana gelmesi bekleniyor.