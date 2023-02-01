Canan Karatay, tüm çocuklar için önerdi. Büyük küçük herkes içmeli

Akşam'da yer alan bir haberde; Canan Karatay'ın ezber bozan açıklamalarına yer verildi. Canan Karatay çocuklara Türk kahvesini tavsiye etti.

EZBER BOZAN KAHVE AÇIKLAMASI

Karatay, çocukların Türk kahvesi içmesi gerektiğini ancak bunu tüketirken dikkat edilmesi gereken hususu şu sözlerle açıkladı:

"Çocuklar, Türk kahvesini şekersiz olmak şartıyla istedikleri kadar içebilir. Kahve çok güçlü bir antioksidandır. Şeker beyinde tahribat yapar, Türk kahvesi onu düzeltir, cin gibi yapar."

Habertürk'te yer alan bir içerikte; Türk kahvesinin faydaları tek tek sıralandı. İşte o faydalar

Türk kahvesi içeriğindeki antioksidanlar sayesinde kalp sağlığı için vazgeçilmez bir yere sahip oluyor. Her gün 1 fincan Türk kahvesi içmek kalp ve lenf damarlarındaki hücre onarımının hızlandığını ve kalp hastalıklarına yakalanma riskinin azaldığını söylüyor.

Tansiyon hastaları dikkat! Türk kahvesinin endotel yapıyı onararak yüksek tansiyonun olumsuz etkilerinin önlenmesine yardım eder.

Türk kahvesinin içinde bulunan kafein, karaciğer yağlanması tedavisine iyi geldiği gibi karaciğer yağlanmasının oluşma riskini de azaltmaktadır.



Bu madde kadınları ilgilendiriyor... Türk kahvesi kadınlarda oluşma riski yüksek olan safra taşlarının tedavisine iyi geliyor ve yeni taşlar oluşması riskini azaltıyor.

Kendinizi yorgun ve uykusuz hissettiğiniz günlerde, uyanamadığınız ve yataktan çıkmakta zorlandığınız günlerde içeceğiniz bir sabah kahvesi çabucak uyanmanızı ve enerjinizi toplamanızı sağlar çünkü Türk kahvesi içeriğindeki kafein nedeniyle sizi uyandırır ve enerji verir.



Ayrıca Türk kahvesi özellikle erkeklerde oluşacak Parkinson riskinin azalmasına yardım eder.

Türk kahvesinin belki de en büyük ve en önemli faydası Alzheimer riskini azaltması. Yapılan araştırmalara göre her gün düzenli olarak Türk kahvesi içmek alınan kafein miktarının etkisiyle bilişsel faaliyetlerdeki eksikliği önler.

Kilo vermek isteyenlere müjde! Türk kahvesi, eğer spordan yarım saat önce içilirse spor yaparken yakılan yağın miktarını artırır ve salgılanan adrenalin hormonu sayesinde de kalp ve dolaşım sisteminin uyarılmasını sağlar. Böylelikle daha fazla enerji yakılır ve kilo vermek hızlanır.



Türk Kahvesinin Cilde Faydaları

Türk kahvesinin telvesi cilt bakım ürünü olarak da kullanılmaktadır. Öyle ki bakım niyetiyle maske olarak cilde sürülen Türk kahvesi ciltteki kızarıklıkların giderilmesinde yardım ediyor.