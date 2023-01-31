Canan Karatay'ın önerdiği turşu. En faydalısıymış. Başka turşuya hiç gerek yok

Canan Karatay tarafından önerilen lahana turşusu en faydalı turşulardan biri çıktı.. Özellikle kış aylarında çokça tüketilen lahana turşusu tam bir şifa deposuymuş. Türk mutfağının en sevilen turşularından biri olan lahana turşusunu yapmak sanıldığı kadar zorda değil. Tüm püf noktalarıyla bu içeriğimizde lahana turşusunun tarifini sizlerle paylaştık.

Halk TV'de aktarılanlara göre; Canan Karatay tarafından önerilen lahana turşusu en faydalı turşular arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, açıklamalarıyla viral olmaya devam ediyor. Sağlık dünyasında zaman zaman tartışmalara neden olan Canan Karatay, bu kez lahana turşusunu işaret etti.

Halk TV'de yer alan bilgilere göre Karatay, lahana turşusunun çok sağlıklı olduğunu dile getirerek ömrü uzattığını da duyurdu.

LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Lahana Turşusu için gerekli malzemeleri sıralayalım:

2.5 kilo lahananın beyaz kısmı

4 adet havuç

2 baş sarımsak (ortalama 20 diş)

10 adet acı biber

4 yemek kaşığı kaya tuzu

2 su bardağından 2 parmak az elma sirkesi

1 bağ maydanoz

içme suyu

4 litrelik kavanoz

Lahana turşusunun yapımına geçelim:

✔️ Lahananın göbek kısmını bıçakla çıkarın. Beyaz sert kısımlarını ayırın. En dışındaki yumuşak olan kısımlarını turşuda kullanmayacağız. Bunlardan börek yapabilir, salatalara ekleyebilir ya da zeytinyağlı lahana yemeği yapabilirsiniz

✔️ Lahanaları yaprak yaprak ayırıp güzelce yıkayın.

✔️ İri parçalar halinde doğrayın.

✔️ Doğradığınız lahanaların üzerine tuz ekleyerek güzelce ovun. Üzerini streç filmle kapatıp 8-10 saat oda sıcaklığında bekletin.

✔️ 4 litrelik cam kavanozun tabanına 8-10 diş ayıklanmış sarımsağı ve 1 su bardağı elma sirkesini dökün.

✔️ Kavanozun yarısına kadar lahanaları yerleştirin. Aralara kabuğunu soyduğunuz ikiye böldüğünüz havuçları ve acı seviyorsanız acı biberleri ekleyin. Üzerine 12 diş sarımsak serpin.

✔️ Kavanozun kalanına lahanaları iyice basın. Kalan elma sirkesini ilave edin. (Yani 1 su bardağından 2 parmak eksik)

✔️ Kavanozun boğazına kadar içme suyu ekleyin. (Kaynatılmış soğutulmuş da olur)

✔️ Turşunun üzerine bolca maydanoz yerleştirin.

✔️ Kavanozu sıkıca kapatıp güneş görmeyen bir yerde 1 hafta saklayın.

✔️ Turşuyu açtıktan sonra elinizi kesinlikle değdirmeyin, maşayla alın.

Tarifin kaynağı: Ustadan Al Tarifi / Derleme: Sağlıkhaberciniz

