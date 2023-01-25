Cevizleri bu yöntemle aylarca saklayın. Ne bozuluyor ne küfleniyor.. Tap taze kalıyorlar

Türk mutfağında ''börek, kek, pasta'' gibi yiyeceklerde çok fazla kullandığımız ceviz, dünyanın en sağlıklı gıdalarından. Peki cevizleri aylarca bozulmadan nasıl saklayabiliriz? İşte cevizle ilgili bilmeniz gerekenler

Cevizin beyni geliştirdiği biliniyor. Bağışıklık sistemine de iyi gelen ceviz tam bir sağlık deposu. Çokça tükettiğimiz cevizin fiyatı da çok pahalı. Bu nedenle satın aldığımız cevizlerin çabuk bozulması canımızı sıkacaktır. Genelde cevizde çürüme ve küflenme sorunu oluşabiliyor.

Öncelikle sizlerle cevizin faydalarını paylaşacağız. Sonrasında da cevizi aylarca bozulmadan saklayabileceğiniz yöntemi.

Yasemin.com sitesinde yer alan bir içerikte; Cevizleri aylarca bozulmadan saklamanın yolları paylaşıldı.

İşte cevizlerin uzun süre taze kalmasını sağlayan yöntemler.

*Cevizi kabuğu ile buzlukta saklamanız cevizin taze kalmasında fayda sağlayacaktır. (Cevizin içini de aynı şekilde saklayabilirsiniz)

* Cevizin kabuğunu yemeden önce kırmayınız. Tüketmek istediğiniz zaman cevizin kabuklarını istediğiniz miktarda kırınız.

*Buzlukta saklanan cevizleri gazete kağıdının üzerine koyunuz ve kurumaya bırakınız.

* 5 cm boşluk bırakarak topraktan yapılmış güveç veya çömleğe yerleştiriniz.

* Ardından boş kalan kısımlara talaş doldurunuz.

*Serin ve kuru yerde muhafaza etmeye özen gösteriniz.

*Cevizin üzerine de istediğiniz miktarda talaş ilave ederek daha iyi saklama ortamı oluşturabilirsiniz.

*Püf noktası: Cevizin kabuğunu kolayca kırmak için akşamdan ılık bir suyun içerisinde cevizleri bekletebilirsiniz.

Evet bu yöntemler sayesinde uzun süre cevizlerinizi koruyabilir ve küflenmelerinin önüne geçebilirsiniz.