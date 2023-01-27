Çiçeklerin arasında gizlenmiş bir Yengeç! 9 saniyede bulursanız IQ'nuz 140'ın üzerinde demek!

Bu seferki Zeka Testi her zamankinden daha zor. Terlemeye hazır olun. Eğer 9 saniye içerisinde bulursanız, IQ'nuz 140'ın üzerinde demek. İşte çiçeklerin arasında gizlenen sadece bir yengeç...

Her zaman olduğu gibi, yeni bir görsel mücadeleye hoş geldiniz. Korkmadan gireceğinizi zaten biliyoruz ve orta zorlukta olsalar bile görsel zeka bulmacaları söz konusu olduğunda heyecan yapan birçok okuyucumuz var.

Bir kez daha size Macar tasarımcı Gergely Dudás'ın yarattığı, her zaman güvenilir olan eğlenceli bir zeka oyununu sunuyoruz. Bu vesileyle, aşağıdaki resimde çiçeklerinin arasına akıllıca gizlenmiş küçük bir yengeç bulmanız gerekiyor.

Resimdeki Gizli Yengeci Görebilir Misin?

Bu meydan okumaya biraz heyecan katmak adil olur. Zamanlayıcınızı yaklaşık 9 saniyeye ayarlamanız yeterli. İnsanların sadece %1'i 9 saniye içinde gizli yengeci bulabiliyor. Yoksa sende %1'in içinde misin? Yukarıdaki resme bak ve bunu test et.

Eğer gizli yengeci bulamazsanız dert etmeyin, size yazının sonnda çözümü göstereceğiz. ama mücaleye katılmadan aşağıda kaydırıp hile yapmayın.

Gizli Yengeci Gördün Mü?

Optik illüzyonlar, gözlem becerilerinizi ve zekanızı test etmenin iyi bir yoludur. Burada da benzer bir test yapılıyor ve yukarıdaki resimde yengeci 11 saniye içinde bulmanız gerekiyor. Zekanızı test etmenin iyi bir yolu olarak görülse de, bunu yapmanın tek yolu bu değildir. Ancak, IQ seviyenizi gerçekten bilmek istiyorsanız, profesyonelce oluşturulmuş IQ testleri öğrenmenin en iyi yoludur.

Resme dikkat ederseniz çok sayıda çiçek görebilirsiniz ve bu çiçeklerin arasında saklanan bir yengeç vardır.

Zeka Bulmacası Cevabı

Zaman doldu. Kaçınız yengeci zaman sınırından önce buldu? Yengecin nerede saklandığını merak mı ediyorsunuz? O zaman çözüm için aşağıyı okumaya devam edin. Çözüme geçmeden önce, yengeci görenleri kocaman bir alkışlamak istiyoruz. Kartal gibi gözleriniz var. Şimdi. çözümü kontrol edelim.

Kaynak: karar.com