Daha doyurucu oluyor. Köfte böyle pişirilmeli.. Harcın içine mutlaka ilave edin

Çok daha doyurucu ve çok daha lezzetli köfte pişirmek istiyorsanız bu püf noktalara dikkat etmek zorundasınız. Türk mutfağının en lezzetli köfte pişirme yöntemi

Köfte, kıymaların yuvarlanarak küçük bir top şeklini almasıyla yapılan bir tür yemektir. Bazen köfteye, ekmek kırıntıları, kıyılmış soğan, yumurta, tereyağı ve baharat gibi malzemeler de ilave edilir.

Köfte, kızartma, pişirme veya buğulama yoluyla yapılmaktadır. Köftenin doyurucu olması için mutlaka harç içerisine bayat ekmek eklenmesi gerekiyor.

Köftenin en çok tüketildiği ülkeler?

* İRAN

* TÜRKİYE

* BALKAN ÜLKELERİ

* SURİYE

* ERMENİSTAN

* LÜBNAN

LEZZETLİ KÖFTE YAPARKEN BİLMENİZ GEREKEN PÜF NOKTALAR

1. Kıyma Seçimi

Köftenin ana maddesi kıyma olduğu için köfte yapmak için seçeceğiniz kıymanın kaliteli olması son derece önemlidir. Köfte için kullanacağınız kıyma ne çok yağlı ne de yağsız olmalıdır. Aksi takdirde çok yağlı ise köfte küçülecek, az yağlı ise köfte lezzetli olmayacaktır.

2. Elinizle Yoğurun

Köftenin lezzetli olabilmesi için malzemelerin çok iyi bir şekilde harmanlanıp baharatların lezzetinin birbirine karışması son derece önemlidir. Bunun için kıymanın metal kaşık gibi gereçlerle değil el ile yoğurulması gerekir; çünkü metal kaşık kıymaya metal tadının geçmesine neden olur ve iyi bir karıştırma sağlamaz.

3. Ekmek Katın

Köfte hamurunun iyi bir kıvamda olması için harcına ekmek içi ya da galeta unu katmanız gerekir. Böylece daha iyi bir köfte hamuru hazırlayabilirsiniz. Köftenin daha yumuşak ve lezzetli olması için katacağınız ekmeğin kabuklu olmamasına dikkat etmeli, içine az miktarda zeytinyağı eklemelisiniz.

4. Soğanı Rendeleyin

Köftenin kıymadan sonraki ana malzemesi soğandır. Bunun için soğanı yeterli miktarda ve doğru bir şekilde eklemek önemli adımlar arasında yer alır. Köfte hamuru içerisine ekleyeceğiniz soğanı doğramak yerine rendelemeye özen gösterin; ancak soğanın suyunu süzmeyi unutmayın ki hamur kıvamı sulu olmasın. Rendeleme işlemi ile soğanın lezzetinin tamamen kıymaya nüfuz etmesine yardımcı olacak köftenin çok daha lezzetli olmasını sağlayacaksınız.

5. Yumurta Ekleyin

Köftenin pişirilirken dağılmaması için hamurundaki malzemelerin eksik olmaması gerekir. Yumurta da bu malzemelerin en önemlileri arasında yer alır. Köftenin dağılmaması için genelde 1 adet yumurta yeterlidir, ancak kıymanın miktarı fazla ise yumurta sayısı da artırılabilir.6. Hamuru Dinlendirin

Köftenin daha lezzetli olabilmesi için tıpkı poğaça yaparken olduğu gibi yoğurduğunuz kıymayı en az 1 saat dinlenmesi için dolapta bekletmelisiniz. Böylece köfte çok daha lezzetli olacaktır.

7. Doğru Tava Seçin

Tüm aşamaları geçtiniz, köfte hamurunu başarılı bir şekilde hazırladınız. Şimdi sıra pişirme aşamasında. Köftelerin iyi bir şekilde pişip lezzetli olabilmesi için döküm tava en iyi seçeneklerden biri olabilir.

8. Orta Ateşte Pişirin

Köfteyi iyi bir şekilde pişirebilmek için çoğu insanın yaptığı hatalardan biri, harlı bir ateş kullanmaktır; ancak harlı ateşte köftenin sadece dışı pişip içinin çiğ kalacağı unutulanlar arasındadır. Bu nedenle köftenin hem içinin hem de dışının iyi bir şekilde pişmesi için kısık ya da orta ateş kullanmayı tercih etmelisiniz. Aynı zamanda çok fazla kızartmayın ki köftenin kurumasına neden olmayın. Köfte çok çabuk pişen bir yiyecek olduğundan ocakta çok kalmamasına dikkat edin. Her iki tarafı da eşit miktarda kızardığında servis edin.

9. Sık Çevirmeyin

Köftenin iyi bir şekilde pişebilmesi için sürekli olarak çevirmemeye dikkat edin. Aynı zamanda pişme sırasında köftenin dağılmaması için asla çatal kullanmayın, çevirmek için mutlaka maşa kullanın.

10. Fazla Yağ Kullanmayın

Özellikle köfte yapımında kullandığınız kıyma çok yağlı ise pişirme esnasında tava içerisine hiç yağ koymaya ihtiyaç duymayacaksınız demektir. Kıymanın tavaya yapışmaması için sadece tabanını ıslatacak şekilde yağ ekleseniz yeterli olacaktır.

FIRINDA EN SAĞLIKLI KÖFTENİN TARİFİ

Sabah.com.tr'de yayınlanan bir içerikte; Fırında yapılan lezzetli köftenin tarifi paylaşıldı



Malzemeler

4 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy domates

1 adet orta boy kırmızı biber

Köfte harcı için:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu (arzuya göre bayat ekmek içi)

10 dal maydanoz

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı yenibahar

Sosu için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı (arzuya göre zeytinyağı)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı sıcak su

1/2 çay kaşığı tuz



Nasıl Yapılır?

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri dilimleyip su dolu bir kaba alın. Kuru soğanı yarım ay şeklinde doğrayın. Kabuğunu soyup küçük küpler halinde doğradığınız domatesleri bir tabağa alın.

Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız kırmızı biberi domateslerle uyumlu olacak şekilde kesin. Bol suda yıkayıp kuruttuğunuz maydanoz yapraklarını köfte harcında kullanmak üzere incecik kesin.

Köfteleri hazırlamak için; orta yağlı kıymayı derin bir karıştırma kabına alın. Rendelenmiş kuru soğan ve yumurtayı ekleyin. Galeta unu, kıyılmış maydanoz yaprakları ve baharatlar ilavesiyle yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcından parçalar koparıp arzu ettiğiniz şekilde köfteler hazırlayın.

Sosu için; ayçiçek yağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Domates ve biber salçasını ekleyip kısa süre kavurun. Sıcak su ilavesiyle kıvamını açın, tuz ilavesiyle karıştırın. Suda bekleyen patatesleri durulayıp fazla suyunu kağıt havlu yardımıyla alın.

Yarım ay şeklinde doğradığınız kuru soğanı fırın tepsisinin tabanına yayın. Köfte ve patates dilimlerini sırasıyla yerleştirin. Domates ve kırmızı biber küplerini ekleyin. Hazırladığınız salçalı sosu fırın tepsisine alın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 45-50 dakika üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Salçalı sosuyla birlikte sıcağı sıcağına servis edin.