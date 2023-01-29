Demlik ve kettle için temizlik tüyosu; Sadece 2 dakikada kireç lekelerini siliyor

Demlik ve kettle kireçlendiği zaman bir çok kişi ya çöpe atıyor yada kimyasal ürünler kullanarak oluşan kireç lekelerini temizleme yolunu seçiyor. Oysa buna hiç gerek yok. Şimdi paylaşacağımız temizlik sırrıyla Demlik ve kettle temizliği çok daha kolay olacak

Gerçek Gündem'de yer alan bir içerikte; Demlik ve kettle temizliği için bazı ipuçları paylaşıldı. Eğer sizin de demlik ve kettle gibi ürünleriniz kireçlendiyse mutlaka bu yöntemleri deneyin.

Başlıca bir çok hastalığın nedeni hayatımızdaki kimyasal ürünlerdir. Demlik ve kettle temizliğinde işinize yarayacak bazı ipuçlarını sizler için derledik. Öğrendiğiniz bu bilgilerden sonra kimyasal ürünlere artık para vermeyeceksiniz.

İLK KURTARICIMIZ SİRKE

1 çay kaşığı kadar sirkeyi çaydanlığın içine döküyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı, eğer kireçlenme çoksa 2 yemek kaşığı sofra tuzunu sirkenin üzerine ilave ediyoruz. 10 dakika kadar bekleterek kirecin ortadan kaybolmasını sağlıyoruz. Eriyen kireç, suya dağılacağı için bulaşık süngeri yardımı ile çaydanlığı iyice yıkamamız gerekiyor. Yaklaşık iki dakika sonra kireçten eser kalmadığını görüyoruz.

KİREÇ NASIL ÖNLENİR?

Demlik ve kettle en çok kullandığımız ürünlerin başında geliyor demiştik. Bu iki ürünün kireçlenmesini önlemek aslında çok basit.

Türkiye'deki çeşmeden akan sular genelde kireçli. Bu yüzden çay yaparken veya yemek yaparken kireçli su yerine içme suyu sağlık açısından daha faydalı.

Hiç bir uzman zaten çeşme suyuyla çay yapılmasını tavsiye etmiyor. Çeşme suyuyla yapılan çay veya kahve çok lezzetsiz oluyor.

DEMLİKTE KİREÇ OLUŞMAMASI İÇİN

* Demliği kullandıktan sonra içinde su bırakmayın.

* Demlikte çay yaparken veya su ısıtırken mutlaka içme suyu kullanın. Çeşme suyu kireçli olduğu için hem demliğe zarar verir hem vücudunuza.