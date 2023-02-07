Dikkat edilmeyen tehlike.. Kabağı sakın böyle yemeyin, yedirmeyin

Dikkat edilmeyen tehlike.. Kabağı sakın böyle yemeyin, yedirmeyin

Kabak, Türk mutfağında sevilen ve çokça tüketilen sebzelerden. Ancak kabak tüketirken dikkatli olmakta fayda var.

Son dönemde bir çok kişi bazı sebzeleri çiğ olarak tüketiyor. Oysa bu alışkanlık son derece yanlış.

CNN Türk'te yer alan bir habere göre; Çiğ tüketilen kabak sebzesinin zehirli olduğu bildirildi. Tüketilmesi halinde şiddetli karın kramplarına, şiddetli mide bulantısına ve kanlı ishale neden olabileceği vurgulandı.

Sebze yemeklerinde kullanılan ürünlerin hazırlanma sürecinde acı tat vermemesine dikkat etmek gerekir.

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Kabak, ısıya dayanıklı bir sebzedir ve bu sebeple hazırlandıktan sonra kalan acı madde cucurbitacin içermektedir.

Bu madde, insan tüketimine uygun olsa da kendi kendi yetiştirme ve tekrar tekrar zehirleme etkisine sahiptir.

Zehir, gastrointestinal sistemdeki mukoza zarını çözmesi sebebiyle şiddetli vakalarda ölümcül olabileceği bildirildi.

UZMANLAR UYARDI!

Uzmanlar kabağın mutlaka kızartılmasını veya haşlanmasını öneriyor. Çiğ olarak rendelenerek tüketilen kabak, zararlı etkilerini ortaya çıkarıyor

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KABAĞIN EN SAĞLIKLI HALİ

Kabağın aslında en sağlıklı hali haşlanarak tüketilmesidir. Kabak haşlaması peki nasıl yapılır? Detayları sizin için derledik.

Gerekli malzemeler;

kabak
4 adet
sıcak su
1 litre
tuz
1 çay kaşığı
karabiber
1/2 çay kaşığı
tereyağı veya zeytinyağı
1 yemek kaşığı

VE HAŞLANMIŞ KABAK TARİFİ

*İlk olarak kabakları ikiye ardından dörde bölün ve çekirdek kısımlarını alın.

*Bir tencereye sıcak suyu ve kabakları ilave edip haşlayın.

*Kabakların çok fazla haşlanmamasına özen gösterin.

*Haşlanan kabakları süzün. Bir tavaya tereyağı, kabakları ve baharatları ekleyip 1-2 dakika soteleyip ocaktan alın ve servis edebilirsiniz.

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