Domatesle ilgili korkutan gerçeği Canan Karatay açıkladı. Hiç dikkat etmemiştik

Kış aylarında domates tüketilmememi diyen Canan Karatay bilinen tüm ezberleri alt üst etti.

Domates en sevdiğimiz yiyeceklerden. Yaz kış sofralarımızdan eksik olmayan domatesle aslında çok sayıda şey yapıyoruz.

Canan Karatay'a göre ise domates kış aylarında tüketilmemeliymiş. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Canan Karatay herkesi bilinmeyen bir tehlikeye karşı uyardı.

Karatay'a göre kış aylarında domates tüketilmemeli.

BESLENME UZMANLARI DA DOĞRULUYOR

Öte yandan Canan Karatay'ı beslenme uzmanları da doğruluyor. Çok sayıda beslenme uzmanı kış aylarında kış sebzelerinin tüketilmesini öneriyor.

Bu besinler arasında ''Ispanak, Pırasa, Havuç, Turp'' gibi sebzeler ilk sırada yer alıyor. Domatesin bir yaz yiyeceği olduğuna dikkat çeken uzmanlar asla kış aylarında tüketilmesini önermiyorlar.

Sağlıklı yaşamla ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Canan Karatay yine ezber bozacak bir açıklama yaptı.

Ekmek ve şeker tüketimine savaş açan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez domatesi hedefine koydu. Domatesle ilgili açıklamaları domates üreticilerinin tepkisini çekecek türden oldu.

Domatesin bir sebze değil meyve olduğunu bu yüzden de içinde bol miktarda şeker barındırdığını kaydeden Karatay, "Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız." dedi.

KIŞ AYLARINDA TÜKETİLMEMELİ

Öte yandan bir çok uzman domatesin kış aylarında tüketilmemesi gerektiğini belirterek domates yaz aylarında tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Kış aylarında yazdan yaptığınız domates soslarını kullanabilirsiniz.

Peki evde domates sosu nasıl hazırlanır?

Ensonhaber'de yayınlanan bir içerikte; ev yapımı domates sosunun tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

KIŞLIK DOMATES SOS TARİFİ



Malzemeler

- 10 kg Çanakkale domatesi

- 10 tatlı kaşığı tuz

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Öncelikle domateslerin arka kısımlarına artı şeklinde çizik atıp kaynayan tenceredeki suyun içerisine bırakın. Yaklaşık 1 dakika kadar kaynattıktan sonra soğuk su dolu kabın içerine çıkarın. Bu işlem domateslerin kabuklarının kolayca elle soymanızı sağlayacaktır. Dilerseniz kabuklu da pişirebilirsiniz.

Soyduğunuz kabukları tel üzerinde kurutup mutfak robotunda toz haline getirerek, yiyeceklerinizi çeşnilendirmede de kullanabilirsiniz.

Soyulmuş domatesleri ikiye bölüp derin bir tencerede biriktirin ve kısık ateşte kaynamaya bırakın. Her bir kg domates başına 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edin. Domatesler tamamen yumuşayıp ezilinceye kadar kaynamaya bırakın. Bu esnada damak tadınıza göre sarımsak, kekik, biberiye gibi malzemelerle de lezzetlendirebilir, sosunuza farklılık katabilirsiniz. Ayrıca şeker ve sirkeyle dengeli bir tat da yakalayabilirsiniz.

Domatesler tamamen ezilince zeytinyağını ekleyin ve el blenderi kullanarak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Dilerseniz tepsilere yayıp birkaç gün güneşte suyunu çekmelerini bekleyin. Evinizde güneşte bekletebileceğiniz bir alan yoksa tekrar ocakta çok kısık ateşte suyunu çektirebilirsiniz. Sosunuzun kıvamını dilediğiniz kıvamda bırakabilirsiniz.

Domatesleri tepside güneşte bekletmeyeceksiniz, sosunuz sıcakken kavanozlara paylaştırın ve kapaklarını sıkıca kapatın. Konserve kapağını kapatırken 2 geri 1 ileri tekniğini uygulamayı unutmayın. Ardından sıcak kavanozları ters çevirip tezgahta soğumalarını bekleyin. Böylelikle kapaklar vakumlanacaktır.

Domatesleri güneşte bekleteceksiniz, sosunuzu sıcaklığını kaybedecektir. Ya bir taşım kaynatıp yukarıdaki işlemi uygulayın ya da kavanozlara pay edip bu sefer kapaklarını suda kaynatıp kapatın ve yine ters çevirin.

Hazır olan konservelerinizi oda sıcaklığında ışık görmeyen bir yerde bekletebilir ya da buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz.