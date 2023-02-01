Düzenli bir ortam ve temizlik rutini için bilmeniz gereken 5 öneri

Evde temizlik yaparken işinize yarayacak 5 harika temizlik sırrı bulunuyor. Bu temizlik sırları sayesinde eviniz çok daha düzenli olacak. Temizlik yaparken hem keyif alacak hem de evinizi pırıl pırıl yapabileceksiniz.

Cumhuriyet.com.tr'de yer alan bir içerikte; Temizlik yaparken işinizi kolaylaştıracak 5 püf nokta paylaşıldı. Bu temizlik sırları sayesinde temizilk yapmak artık çok daha kolay olacak.

1) HER ŞEY SIRALAMA İLE BAŞLAR



İster eviniz ister ofisiniz olsun, bulunduğunuz alanı düzenli tutmak köklü bir sıralama yapmaktan geçiyor. Birçok insan temizlik yaparken eşyalarını kaybetme korkusuyla olabildiğinde göz önünde tutmaya çalışır. Ancak bu tutum, büyük bir kaosa da davetiye çıkarıyor. Temizlik yaparken eşyalarınızı kategoriye göre sıralayarak başlayın. Her gün kullanmadığınız eşyaları, göz önünde tutmayın. Bu basit görevin sağladığı muazzam tasarruf alanını uygulayınca fark edeceksiniz.

2) İSTİFLEMEK İYİ BİR FİKİR DEĞİL!



Eşya istifleme, dairenizi düzenli tutmak için en büyük düşmanınızdır. İstifleme alışkanlığı, özellikle yoksunluk durumunu iyi bilen aile büyükleri tarafından süregelen ve aktarılan bir davranış. Ancak bir daha işinize yaramayacak olan eşyaları bir gün kullanırım mantığıyla tutmanın hiçbir sebebi yok. Eline geçen eşyayı bir daha ne zaman kullanacağınızı kendinize sorarak, işe başlayın. Düzenli bir kullanım sağlamıyorsa, gözden uzakta kapalı dolaplarda muhafaza edin. Özellikle aynı işleve sahip birden çok eşyayı evinizde tutmayın.



3) ORGANİZASYON İNSANİ OLUN: DEPOLAMA ALANLARI



Hayatınızı basitleştirmek için yaşam alanınızı akıllıca düzenlemelisiniz. Ancak günlük hayatın ve yaşam tarzının kısıtlamaları karşısında gerçekçi olmak da gerekiyor. Örneğin, evinizde 2 kişi yaşıyorsanız; 4 kişilik eşya tutmanız gerekmiyor. Bu noktada depolama alanlarını kullanın. Vakumlama tekniklerini öğrenerek, alandan tasarruf edin. Günlük rutininizi gözden geçirerek organizasyonel değişiklikler yapın. Mesela; orta sehpada duran işlevsiz bir şekerlik sadece dağınıklık yaratır. Tüm dağınıklığıyla hep gözünüzün önündedir ama hiçbir işe yaramaz.

4) GÜNLÜK ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN



Yapacağınız köklü değişikliklerden sonra artık tüm mesela yarattığınız alanı koruyabilmek. Günlük olarak sürdüreceğiniz temizlik alışkanlıkları, düzeninizi koruyacaktır. Hayatın yoğunluğu içinde, sistematik olmak zor olabilir, ancak bu konuda küçük bir önerimiz var. Kullandığınız alandan çıkarken gözünüzle ortamı tarayın. Böylece neyin yerinde olmadığını anlayabilirsiniz. Düzenli olarak gerçekleştireceğiniz bu tarama alışkanlığınızı, içgüdüsel olarak sizi ortamı temizlemeye teşvik eder.

5) BÖLGELERE AYIRIP, PROGRAMLAYIN



Tüm hafta boyunca zaman ve enerjiden tasarruf etmek için basit bir program düzenleyin. Evinizi bölgelere ayırın. Her bir bölgeye, günlük yarım saat ya da 15 dakika ayırarak,hafta sonuna pek iş bırakmamaya çalışın. Günlük rutinlere ek olarak, haftanın her günü bir alanda temizlik işini derinleştirin.

Vatandanhaber.com'un derlemesine göre; Temizlik yaparken bilinmesi gereken bir püf nokta da sirke...

Beyaz sirkeyi temizlik yaparken asla malzeme listenizden eksik etmeyin. Beyaz sirke sayesinde eviniz pırıl pırıl olacaktır. Bir çok alanı kolay bir şekilde beyaz sirke sayesinde temizlemek mümkün olmaktadır.

