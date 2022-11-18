Ekmek yerine tüketilebilecek tek besini Canan Karatay açıkladı

Canan Karatay yaptığı açıklamada ekmek tüketilmemesini önerdi. Karatay'a göre ekmek zararlı.. Ekmek yerine Canan Karatay'ın önermiş olduğu başka bir besin daha var

Ekmek tüketimiyle ilgili tartışmalar dur durak bilmeden devam ediyor. Canan Karatay'ın ekmek tüketimine karşı çıktığını bilmeyen yok gibi. Canan Karatay'ın ekmek yerine önermiş olduğu besin ise uzun süre gündemde kalacak gibi duruyor.

Canan Karatay'ın yaptığı açıklamalar gündem olmaya devam ediyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; Canan Karatay, bu kez modern ve cüce olarak tabir edilen buğdayın tüketimiyle hastalıkların arttığını söyleyerek, modern buğdaydan yapılan ekmeğin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

EKMEK YERİNE CEVİZ ÖNERİSİ

Canan Karatay genelde sağlıksız yiyecekler konusunda sık sık uyarılarda bulunur. Ancak doya doya yiyebileceğiniz yiyecekler hakkında da açıklamaları bulunuyor. Haber 7'de yer alan habere göre, Prof. Dr. Canan Karatay, gün içerisinde tüketilen ceviz ve zeytinin vücudun günlük ihtiyacı olan vitaminleri yeteri kadar karşıladığını açıkladı.

Karatay'a göre özellikle ekmek yerine, ceviz tüketilmesini gerekiyor, öte yandan Karatay ithal cevizlerden de uzak durulması konusunda uyardı.

Çünkü Karatay ithal olan cevizlerin ülkeye gelene kadar koruyucu maddelerle kaplandığını bu yüzden oldukça zararlı olduğunu belirtti. Ayrıca sabah kahvaltılarında 4 öğlen 2 akşam 3 tane ceviz tüketilmesinin yeterli olduğunu da sözlerine ekledi.

Canan Karatay'ın ekmek yerine ceviz yenilmesini önermesi uzun süre konuşulacak açıklamalar arasında yer alıyor.

Öte yandan cevizin faydaları da saymakla bitmiyor.

Ceviz oldukça doyurucu besinlerden biridir.

Cevizin faydaları düzenli tüketildiğinde artar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Cildin uzun süre parlamasını sağlar ve ciltte kırışıklık oluşumunu önler. Ceviz tüketimi melatonin kan seviyesini yükseltir ve uykuya sebep olur. Bu nedenle uyku iyileştirilmesine katkı sağlar.

EKMEK YERİNE TÜKETİLEBİLECEK BESİNLER

Öte yandan ekmek yerine tüketebileceğiniz başka besinlerde bulunmaktadır. Bu besinlerde oldukça doyurucu besinlerdir.

1 Dilim Ekmek Yerine Geçen Sağlıklı Besinler

1 orta boy haşlanmış patates.

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi.

2 yemek kaşığı kahvaltılık gevrek (cornflakes)

3 adet ince galeta.

2 adet wasa.

2 adet etimek.

1 avuç içi bazlama.

1/6 yufka.

EKMEK ASLINDA ZARARLI OLABİLİYOR !

Ekmek az tüketildiğinde zararlı değildir. Ancak gereğinden fazla tüketilirse zararlı olabilir.

Dr Mustafa Özdağan'ın ekmekle ilgili yaptığı açıklamalarda gerçekten çok dikkat çekiyor

Hazır beyaz ekmek gibi yüksek miktarda basit karbonhidrat tüketimi kilo alımına neden olabilir. Diyabet, kalp hastalığı ve birçok kronik rahatsızlıkların riskini artırabilir. Bununla birlikte ekmeğin besin profili türüne bağlıdır. Tam buğday ekmeği gibi lifli bir ekmek daha yüksek besin değerine sahiptir.

Canan Karatay'ı doğrulayan bu açıklamalar da uzun süre gündemde kalacağa benziyor