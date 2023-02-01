Elvan Dalton sevenleri yıkıldı. Elvan Dalton'un ölüm nedeni ne?

Elvan Dalton sevenleri yıkıldı. Elvan Dalton'un ölüm nedeni ne?

Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'Elvan Dalton' ismiyle bilinen Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz, sevenleri ve ailesi tarafından toprağa verildi.

Ankaralı şarkıcı ölüm haberiyle herkesi yıktı. Halk TV'de aktarılanlara göre; Sahne ismi olan 'Elvan Dalton' ile tanınan şarkıcı Elvan Yılmaz, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek vefat etti.

'Çalgı Çengi' filminin müzikleriyle de bilinen Elvan Yılmaz'ın Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve müzik dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda sevenleri tarafından toprağa verildi.

Elvan Dalton'un şarkısı nasıldı?

Sarı Taksi Boyandı

Gelipde Kapıya Dayandı

Tam Kaçıracağım Zaman

Zalım da Anası Uyandı

Ama Benim Adım Elvan Dalton

Ben Gezerim Balkon Balkon

Gelirimde Koynuna Girerim Ama

Kobrayı Dolarım Boynuna

Ama Benim Adım Elvan Dalton

Ben Gezerim Balkon Balkon

Gelirde Koynuna Girerim Ama

Kobrayı Dolarım Boynuna

Acın Kızlar Arayı Salıyom Kobrayı Varol

Sarı Taksi Hızlandı

Çelikte Jantlar Tozlandı

Kara Kızı Görünce

Nasılda Nazım Nazlandı

Aha Benim Adım Elvan Dalton

Ben Gezerim Balkon Balkon

Gelirde Koynuna Girerim Ama

Kobrayı Dolarım Boynuna

Aha Benim Adım Elvan Dalton

Gelirde Koynuna Girerim Ama

Babalıda Günahı da Boynuna

Açın Kızlar Arayı Salıyom Kobrayı Alüüüü..

Yaşam
Canan Karatay, tüm çocuklar için önerdi. Büyük küçük herkes içmeli
Canan Karatay, tüm çocuklar için önerdi. Büyük küçük herkes içmeli
Düzenli bir ortam ve temizlik rutini için bilmeniz gereken 5 öneri
Düzenli bir ortam ve temizlik rutini için bilmeniz gereken 5 öneri
Patlamış mısırların tümünü patlatmayı sağlayan teknik! Kesinlikle işe yarıyor
Patlamış mısırların tümünü patlatmayı sağlayan teknik! Kesinlikle işe yarıyor
Yiyen doymuyor, herkes tarifin peşinden koşuyor! 15 dakikada Beşamel Soslu Makarna tarifi
Yiyen doymuyor, herkes tarifin peşinden koşuyor! 15 dakikada Beşamel Soslu Makarna tarifi
Büyükannelerimizin yaptığı gibi pişi pişirmenin püf noktası- Yağ çekmesini de önlüyor
Büyükannelerimizin yaptığı gibi pişi pişirmenin püf noktası- Yağ çekmesini de önlüyor
Yılmaz Morgül'e ne oldu? Hastaneye kaldırılmıştı. İlk bilgiler geldi
Yılmaz Morgül'e ne oldu? Hastaneye kaldırılmıştı. İlk bilgiler geldi
Haftalarca bayatlamayan ve puf puf kabaran Mayasız Poğaça tarifi! Yemeye doyamayacaksınız
Haftalarca bayatlamayan ve puf puf kabaran Mayasız Poğaça tarifi! Yemeye doyamayacaksınız