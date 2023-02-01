Elvan Dalton sevenleri yıkıldı. Elvan Dalton'un ölüm nedeni ne?
Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'Elvan Dalton' ismiyle bilinen Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz, sevenleri ve ailesi tarafından toprağa verildi.
Ankaralı şarkıcı ölüm haberiyle herkesi yıktı. Halk TV'de aktarılanlara göre; Sahne ismi olan 'Elvan Dalton' ile tanınan şarkıcı Elvan Yılmaz, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek vefat etti.
'Çalgı Çengi' filminin müzikleriyle de bilinen Elvan Yılmaz'ın Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve müzik dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda sevenleri tarafından toprağa verildi.
Elvan Dalton'un şarkısı nasıldı?
Sarı Taksi Boyandı
Gelipde Kapıya Dayandı
Tam Kaçıracağım Zaman
Zalım da Anası Uyandı
Ama Benim Adım Elvan Dalton
Ben Gezerim Balkon Balkon
Gelirimde Koynuna Girerim Ama
Kobrayı Dolarım Boynuna
Ama Benim Adım Elvan Dalton
Ben Gezerim Balkon Balkon
Gelirde Koynuna Girerim Ama
Kobrayı Dolarım Boynuna
Acın Kızlar Arayı Salıyom Kobrayı Varol
Sarı Taksi Hızlandı
Çelikte Jantlar Tozlandı
Kara Kızı Görünce
Nasılda Nazım Nazlandı
Aha Benim Adım Elvan Dalton
Ben Gezerim Balkon Balkon
Gelirde Koynuna Girerim Ama
Kobrayı Dolarım Boynuna
Aha Benim Adım Elvan Dalton
Gelirde Koynuna Girerim Ama
Babalıda Günahı da Boynuna
Açın Kızlar Arayı Salıyom Kobrayı Alüüüü..