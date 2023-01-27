En fesat 3 Burç insanı! Onlar ortalığı karıştırırken ruhunuz duymaz...

En fesat 3 Burç insanı! Onlar ortalığı karıştırırken ruhunuz duymaz...

Bazı burç insanları asla iyimserliğe ikna olamaz. Çünkü onlar içten içe düşündükleri kötü yorumları gözleriyle adete size işlerler. VE uzun süre siz fark etmeden etkisinde kalmış olursunuz. İşte astrolojiye göre en fesat 3 burç...

Herhangi bir konuda iyimser olmayan, kötü yorumlayan kişiler genelde toplumda fesat olarak tanımlanır. Onlar biraz ortalığı karıştırmayı severler. Herkesten bilgi toplarlar ama kendileri söz konusu olunca siyasi oluverirler. Fesat burçların özelliklerini bir araya getirdik.

Fesat 3 Burç

Oğlak burcu: Oğlak burcu her şeyi herkesi izler ama belli etmez. İçten içe kıskansa bile söylemez. Onun tam anlamıyla ne düşündüğünü anlamanız zor. Onlar stratejiktir.

Akrep burcu: Kıskanç olan Akrep burcu içlerindeki şüpheyi bırakamadığından fesatlığa da meyillidir.

Kova burcu: Herkesi dinleyen Kova burcu kendiyle ilgili bilgi vermeyi pek sevmez. Onların kafa yapısı çok detaycı olduğundan fesat düşünceleri hiç bitmez.

Kaynak: karar.com

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