Evinizi soğanla temizleyebilirsiniz. Soğanın temizlikte bilinmeyen 4 kullanım alanı

Türk mutfağında da çokça tüketilen sebzelerden biri olan soğanla temizlik yapmakta mümkün! İşte soğanla ilgili çok şaşıracağınız bilgiler.

Soğanları kestiğimizde bizi ağlattığından şikayet etmek yaygın olsa da, bu çok değerli bir sebze çünkü kullanım alanı mutfağın çok ötesine geçmektedir. Soğanla sadece yemek değil temizlikte yapılabiliyor.



Her şeyden önce, soğan birçok tarifte temel bir malzeme olarak yer alır. Ayrıca tıbbi özelliklere sahip bir gıda olduğu da bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır, bu nedenle soğanlar çeşitli ev tedavilerine de dahil edilebilir.

Ancak bu besinin daha az bilinen kullanımlarından biri de soğanın temizlik ve diğer ev işlerinde kullanılabilmesi.. Bu temizlik sırlarını bir çok kişi bilmiyor!

Sizler için şimdi o temizlik sırlarını derledik;

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Soğanın temizlikte nasıl kullanılabileceği tek tek paylaşıldı.

- Izgaranızı temizleyebilirsiniz



Kızarmış yemek artıklarından kurtulmak oldukça zordur. Bir parça soğanla ızgaranızı ovarsanız bu artıklardan kurtulmak sizin için hiç zor olmayacaktır.- Ocaklarınızı temizleyebilirsiniz



Tencereden taşan yemekler ocakta kuruyunca inatçı lekeler haline gelebilir. Yine bir parça soğanla ocağınızı ovarsanız bu lekelerden kurulmanız mümkün. Eğer isterseniz soğanla birlikte biraz da tuz ekleyebilirsiniz.

Aspiratörlerinizi temizleyebilirsiniz



Aspiratörleri temizlemek bazen işkence haline gelir. Bunu kolay hale getirmek için kabartma tozu ve yarım soğanı bir araya getirin ve aspiratörünüzü ovun, birikmiş inatçı kirlerden böylece rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz.

-Pencere kenarlarını temizleyebilirsiniz



Pencere kenarlarındaki lekeleri silmenize rağmen geçiremeyebilirsiniz. Bir de soğanla ovmayı deneyin. Yalnızca lekeleri geçirmeyecek, aynı zamanda böceklerin de gelmesini engelleyecektir.

Metal eşyalarınızı parlatabilirsiniz



Metalleri parlatmak için özel bir bakıma ihtiyaç vardır. Biraz soğan suyuyla kısa süreliğine metal eşyalarınızı parlatabilirsiniz. Evdeki sevimsiz kokular için kendi ev kokunuzu yapabilirsiniz!