Gerçek kasap köfte böyle yapılır, 25 yıllık usta tarifini ve püf noktasını verdi

Köfte, en çok sevilen yemekler arasında yer alıyor. Ancak kasap köfte en sevilen köfte. Kasap köfte denince elbette akla kasaplar geliyor.

Eski zamanlarda kasaplarda da köfteler pişirilir satılırdı. Aynı lezzet şimdi bazı kebapçılarda da var.

Ancak evde aynı tadı yakalamak biraz zaman alabiliyor.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız tarif sayesinde sizlerde evde lezzetli kasap köfte pişirebileceksiniz.

İşte bilmeniz gereken püf noktalar!

25 YILLIK USTA LEZZET SIRLARINI PAYLAŞTI

25 yıldır köftecilik yapan İbrahim usta lezzetli köftenin sırlarını paylaştı. Mutlaka köftenin kızartılırken zeytinyağı ile kızartılması gerektiğini söyledi.

Baharat olarak kimyon ve karabiberi öneren İbrahim ustanın en büyük sırrı ise kıymayla ilgili.

* Kıyma iki kez çekilmeli

* Kıyma mutlaka taze olmalıdır. Dondurulmuş kıymayla yapılan köfte lezzetsiz olur.

Peki kasap köftenin yapılış aşamaları nasıldır? Dilerseniz onu da sizlerle paylaşalım.

KASAP KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram köftelik kıyma

2 soğanın suyu

3 yemek kaşığı galeta unu

1 yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 adet kuru defne yaprağı

Tuz

KASAP KÖFTENİN TARİFİ

*Kıymanızı rahat yoğurabileceğiniz genişçe bir kaba alın. Başka bir yerde soğanlarınızı rendeleyin ve sularını sıkın.

*Soğan suyunu kıymanın üzerine ekleyin. Ardından yumurta, zeytinyağı galeta unu, rendelenmiş sarımsak, karbonat, kimyon, karabiber ve tuzu ilave edin. Son olarak defne yaprağını da elinizde ufalayıp köfte harcınıza ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

*Köfte harcınızı 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkarıp şekil verin.

*Pişirme aşamasına geldiğinizde yapışmaz tavanızı iyice ısıtın. Köfteniz zaten yağlı olduğundan tavayı ayrıca yağlamaya gerek yoktur. Köftelerinizin iki tarafını da güzelce kızartın.