Göbek yağlarından kurtulmak için bir kaşığı bile yetiyor! Kilo verdiren baharatlar...

Fazla kilolarımızdan kurtulmak için önce beslenme programımızı değiştirir, ardından daha aktif bir hayat tarzı benimseriz. Beslenmede yaptığımız değişiklikler bazen doğru sonuçlar vermez. Çünkü doğru besini almadan göbek bölgesindeki yağları eritmek zordur. Ama bu baharatlar işini kolaylaştırabilir. İşte göbek bölgesindeki yağları eriten baharatlar...

Fazla kilolarımızdan kurtulmak için başvurduğumuz diyet ve egzersiz programları, bazen istediğimiz sonuçları vermeyebilir. Özellikle göbek bölgesindeki yağları eritmek oldukça zordur.

Diyet ve egzersize rağmen göbek bölgesindeki yağlardan kurtulamıyorsak, çeşitli baharatlar yardımcımız olabilir.

Yağ yakıcı özelliği olan bu baharatlar metabolizmamızın daha hızlı çalışmasını sağlar ve göbek bölgesindeki yağların yakılmasında önemli rol oynar.

Kekik

Tükettiğiniz besinlere kekik ekleyerek ya da kekik çayı tüketerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olursunuz.

Aynı zamanda mide rahatsızlıklarını gideren kekik, kan dolaşımın hızlanmasına da yardımcı olur. Vücutta biriken yağları parçalar.

Hardal Tohumu

Metabolizmayı çok çalıştıran baharatların başında gelen hardal tohumu, kas hücrelerini uyarır ve dayanıklılığı arttırarak, kas kütlesinin çoğalmasını sağlar. Siz de düzenli beslenerek, yağ yakımını hızlandırarak, kas kütlenizi arttırabilirsiniz.

Karanfil

Tatlı krizlerinin önüne geçen karanfil, vücudumuzun fazla kalori almasının önüne geçer. Ödemi hızlıca atmamızı sağlayan karanfil, kadınlarda regl döneminde oluşan şişkinliği giderir.

Kırmızı Biber

Yemeklere biraz atacağınız kırmızı biber sayesinde metabolizmanızı hızlanır, hem daha lezzetli bir yemek yemiş hem de zayıflamak için hızlı bir adım atmış olursunuz.

Kırmızı pul biber vücutta daha fazla yağ yakımı sağlayarak, fazlalıklarınızdan kurtulmanızı sağlar. Kırmızı biber tüketmeyi alışkanlık haline getirerek göbek yağlarını yakabilirsiniz.

Kimyon

Kimyon güçlü bir demir kaynağıdır. Vücuda enerji depolar. Kimyonun güçlü yağ yakıcı özelliği kısa sürede ince bir bedene kavuşmanıza yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenler. Vücutta biriken ödem ve toksin gibi zararlı maddeleri dışarı atar. Böylece şişkinlik hissinden kurtulmuş olursunuz.

Kaynak: gazetekolektif.com