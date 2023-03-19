Günde çok az tüketmek bile Alzheimer'la savaşta sizi öne çıkarıyor. Hafızayı saat gibi yapıyor

Alzheimer hastalığı, bunama ile ortaya çıkan sonrasında ise öğrenme, oryantasyon, kişilik gibi zihinsel fonksiyonların aşamalarla bozulduğu, kronik bir hastalıktır. Genellikle 65 yaş üzerinde görülen bu hastalık, yavaş başlayıp zamanla kötüleşen bir beyin damar hastalığıdır. Alzheimer'a karşı önlem almak isteyenler için hafızayı diri tutan mucize besinlerden bahsedeceğiz. İşte zihni kuvvetlendiren yiyecekler…

İlk evrelerinde belirti vermeyip, ilerleyen zamanlarda belirtilerle kendini gösteren alzheimer'da, genler büyük rol oynamaktadır. Bu yüzden yakınlık derecesine göre alzheimer riski 4 kat artabilir. Fakat beyin sağlığı için önemli besinleri tükettiğinizde bu riski azaltabilirsiniz.

UYARI: Bu besinleri tüketmeden önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir uzmana danışın.

ALZHEİMERA İYİ GELEN BESİNLER

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, flavonoid içeriği sayesinde hafızayı güçlendirme etkisine sahiptir. Bu mucizevi çay, beyin hücrelerini koruyarak, yaşlılık döneminde alzheimer riskini ortadan kaldırabilir. Yeşil çayı günde 2 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz.

KÖRİ

Kurkumin maddesi ile bilinen köri, vücudun ihtiyacı olan antioksidanlarla zengindir. Zerdeçal karışımından ortaya çıkan bu baharatı, yemeklere ekleyerek beyin hücrelerinin zarara uğramasını engelleyebilirsiniz.

LİMON

C vitamini açısından zengin olan bu yiyecek, beyin damarlarında zararlı maddelerin birikmesini önleyebilir. Alzheimer'ın düşmanı olarak bilinen limonu, içeceklerde, salata soslarında ve içme suyunda kullanarak, vücut sağlığınızı koruyabilirsiniz.

YABAN MERSİNİ

Hafıza güçlendirici olarak bilinen yaban mersini, içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde alzheimer riskini en az seviyeye indirebilir.

BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ

Deniz ürünleri tüketen kişiler, hafıza problemleri ve alzheimer ile karşılaşma oranı oldukça düşüktür. Uzmanların tavsiyelerinde sıkça bahsedilen balık, haftada 2 defa olacak şekilde tüketilmeli.

AVOKADO

E vitamini açısından zengin olan bu mucizevi meyve, sinir hücrelerini koruyan bir özelliğe sahip. Bu özelliği sayesinde, beyin hücrelerinin gelişimine fazlasıyla yardımcı olabilir.

BADEM

Bademin içerisinde bulunan E vitamini, unutkanlık ve konsantrasyonu iyileştirmeye fazlasıyla yardımcı olabilir. Ara öğünlerinizde kolaylıkla tercih edebileceğiniz bu besin, beyin hücrelerini koruyarak, alzheimer hastalığına yakalanma riskini ortadan kaldırabilir. Günde 3 adet tüketmek bile beyin sağlığınız için yeterli olacaktır.

ISPANAK

Demir eksikliğine iyi gelmesiyle bilinen ıspanak, zihinsel gelişimi fazlasıyla destekler. Beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışmasına yardımcı olan bu besin, kan değerini ideal seviyeye getirerek, sizi birçok hastalığa karşı koruyabilir.

ADAÇAYI

Adaçayının içerisinde bulunan asetilkolin maddesi, hafıza problemlerini, bitkisel yollar ile ortadan kaldırabilir. Alzheimer riskini düşüren bu doğal reçeteyi, domates içeren besinler ile ve bitki çayı halinde tüketebilirsiniz.

REYHAN

Kendine has kokusu ve aroması ile bilinen bu bitki, etrafa yaydığı koku ile beyin hücrelerini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Uyarıcı etkiye sahip olan bu bitkiyi, salataya doğrayıp ya da bitki çayı olarak tüketebilirsiniz.

HAVUÇ SUYU

Alzheimer'dan korunmak istiyorsanız, öğünlerinize mutlaka havuç suyu ekleyin. Havucun içerisinde bulunan luteolin beyin sağlığını koruyarak, bu riski ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Havuç suyunun içerisine bir damla zeytinyağı ekleyin. Günde 1 defa olacak şekilde bu karışımı tüketin. Böylece sağlıklı bir hafızaya sahip olabilirsiniz.

ALZHEİMER HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kabız yapan yiyecekler tüketilmemeli.

Bolca lifli besinler tüketilmeli.

60 yaş üzerindeki hastalar yüksek karbonhidrat içeren besinler tüketmemeli.

Sebze ve meyve ağırlıklı öğünler geçirmeli.

Yağ, karbonhidrat ve tuz içeren besinlerden uzak durulmalı.

Çok sıcak yemekler tüketilmemeli.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELER?

Unutkanlık

Bulanıklık

Tekrarlamak

Saldırganlık

Korku, şüphecilik

Halüsinasyon

Kararsızlık

Motivasyon kaybı

Konuşmada zorluk

ALZHEİMER EVRELERİ

KLİNİK ÖNCESİ DÖNEM: Bu dönemde hastalık belirtileri görülmez, hastalık yeni oluşmaya başlamıştır.

HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK: Hastalığın ikinci evresinde hasta sürekli bir şeyleri unuttuğunu belirtir. Belirtiler çok anlaşılır olmasa da fark edilir şekilde alzheimer'ın sinyallerini verir.

ERKEN-ORTA DÖNEM: Kelimeler unutulur, yeni bilgiler öğrenemez. Hasta kendini sürekli yorgun hisseder ve sosyalleşmeyi bırakır.

ORTA CİDDİ DÖNEM: Hasta bu dönemde çatal dahi tutamaz. Evdeki odaları ve eşyaların yerini unutur.

İLERİ CİDDİ DÖNEM: Alzheimerın son evresi olan bu aşamada, hasta bakıma muhtaç hale gelir. Birinin yardımı olmadan hayatına devam edemez. Ayrıca bağırsak faaliyeti ihtiyaçlarını gidermede büyük zorluk yaşayabilir.