Hafsanur Sancaktutan hayranlarını korkuttu. Zehirlenmişti..
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken son durumuyla ilgili bilgiler de geldi.
Oynadığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan sevenlerini korkuttu. Başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan gıda zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.
Son durumu merak edilen Hafsanur Sancaktutan'ın hayranları geçmiş olsun mesajları yağdırdı.
tv100 ekibinden Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Hafsanur Sancaktutan son dönemin öne çıkan kadın yıldızları arasında yer alıyor. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan’ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü. Eve gittiğinde fenalaşan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.
Zehirlendiği ortaya çıkan Hafsanur Sancaktutan’ın midesi yıkandı. Güzel oyuncu daha sonra taburcu edildi.