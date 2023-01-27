Hekimlerin piri İbn-i Sina'dan Sinüsleri temizleyen yüzyıllık reçete! 1 dakikada etkili...

Hala kesin bir tedavisi olmayan, mevisimine göre şiddetlenen sinüzit şikayetiniz var ise tedavisi yüzyıllar önceden geliyor. Üstelik heimlerin piri İbn-i Sina'nın doğal tarifi.

Batı dünyasının hayranlıkla takip ettiği hekimlerden biri olan İbn-i Sina, birçok beyin hastalığını tetikleyen o rahatsızlığın reçetesini yüzyıl önce verdi. Bu yöntem tıkandığında şiddetli baş ağrısına yol açan bu rahatsızlığın neden olduğu durumu da tek hamle de temizliyor.

Günümüzde halen yaygın olarak kullanılan bu reçete İbn-i Sina'dan bizlere miras kaldı. Bilim insanları sağlıklı bir insanın bile haftada 2 defa bu yöntemi yapmasını tavsiye eder.

Hekimlerin Piri İbn-i Sina'nın Yüzyıllık Reçetesi!

Burun tıkanıklığı, sinüs yolları daralmasına neden olur. Sinüs yolları daraldıkça beyne giden hava akımı azalır. Bu da zamanla baş ağrısına sebep olur. Baş ağrısı ise yanaklarda ve alında görülür. Bu durumun yaşanmaması için uzmanlar sık sık sinüs yollarının temizlenmesini tavsiye eder.

Enfeksiyon sinüs yollarında biriktikçe bu kalıcı hasar olan sinüzite neden olabilir. Bu yüzden uzmanlar bir an önce tıkanıklığın açılmasını tavsiye ederken önerdikleri reçete ise İbn-i Sina'nın yüzyıllık sırrıdır.

Bir tencerenin içine 5 bardak su koyun.

Akabinde içine çay ağacı yaprakları, kuru nane ve okaliptus koyun.

Bu su kaynarken tenceredeki buharı solumaya çalışın.

Alın kısmına yukarı doğru masaj yaparak buradaki kasları gevşetin.

Banyo yaparken son yıkanmada bir kovanın içine kaynatılmış deniz suyu koyun suyu burnunuza çekin geri sümkürün. Kana suyu baştan aşağı tüm vücudunuza dökün.

Kaynak: aksam.com.tr