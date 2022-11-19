İBB Personel Alımı İçin ilan paylaştı! İBB metro başvuru detayları

İBB Personel Alımı İçin ilan paylaştı! İBB metro başvuru detayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan METRO İstanbul için personel alımına dair resmi internet sitesinden bir ilan yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel alımını sürdürüyor. Belediyenin resmi internet sitesinde de bir ilan paylaşıldı. Paylaşılan söz konusu ilana göre METRO bünyesinde çalışacak personel alımı yapılacak. İlanla ilgili detaylarda belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplam 142 personel alacak.

Personel alımı yapılacak branşlar ise şu şekilde oldu.

Elektrik Teknikeri/Teknisyeni: 60 Kişi
Demiryolu Teknisyeni (Ustası): 30 Kişi
Mekanik Teknikeri/Teknisyeni: 30 Kişi
Engelli Personel: 20 Kişi
Ticari Ürün Satış Pazarlama Yetkilisi: 2 Kişi

İBB Metro ilanına başvuruda bulunmak isteyen adayalar, https://kariyer.ibb.istanbul adresinden ilana dair detaylara ulaşabilirler ve başvurular başladığı zaman işlemlerini tamamlayabilirler.

BAŞVURU TARİHİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI!

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen kişiler, 21 Kasım 2022’den itibaren işlemlerini tamamlayabilecekler ve başvurular 15 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek.

Ayrıntılı bilgi için İBB'nin Kariyer sayfası ziyaret edilebilir

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