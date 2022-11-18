İbn-i Sina'nın 'hafızayı ve de beyni güçlendirir' diyerek önerdiği 3 süper baharat..

Akşam'da yer alan bir haberde; Beyni güçlendiren baharatların listesine yer verildi. İbn-i Sina'nın önermiş olduğu baharatlar soframızdan eksik edilmemeli.

Zencefil, zerdeçal ve hardal adını sık duyduğumuz baharatlar arasında yer alıyor. Peki, bu baharatların lezzeti bir yana hafızayı güçlendirdiğini biliyor muydunuz? İbn-i Sina El-Kanun Fi't-Tıbb kitabından zencefilin, zerdeçalın ve hardalın faydalarını bir araya getirdik.

Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil hafızayı kuvvetlendirir. Bulanık görmeye iyi gelir ve mideye faydalıdır.

Zerdeçal: Ruh hastalıklarına iyi gelen zerdeçal, nöral yapılı hastalıklara şifadır. Kusmayı durdurur.

Hardal: Aç karnına tüketilirse zekâyı artırır. Suyu kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılır ve balgamı önler.

Evet bu baharatlar hem zihni açıyor hem beyni güçlendiriyor hem de hafızayı koruyor! Sizlerde arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın ihmal etmeyin..

Evet İbn-i Sina'nın açıklamış olduğu üç mucize baharat bu şekildeydi.

BBC Türkçe'de yayınlanan bir haberde ise hafızayı koruyan bazı maddeler sıralandı.

Kendinizi test edin. Öğrendiğiniz bilgiyi hatırlamak için kendinizi zorlamak pasif okumadan çok daha etkilidir.

Çalışmanızı aralıklarla yapın. Bugün öğrendiğiniz bir bilgiyi birkaç hafta sonra, unutmaya yüz tutacakken yeniden gözden geçirin.

Öğrenirken kendi kendinize anlatın. Böylece öğrendiğiniz şeyin hafızada pekişmesini sağlarsınız.

Çeşit katın. Farklı konuları bir arada öğrenmek bazen tek bir konuyu ayrıntılı ve uzun süre çalışmaktan daha etkili olabilir.

Hafızayı korumak için alkolden, kızartılmış gıdalardan aynı zamanda da işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekiyor.

Beyni güçlendirmek için spor yapmak ve bol su içmekte gerekiyor.

HAFIZA DÜŞMANI BESİNLERE DİKKAT!

Beyin ve hafıza düşmanı yiyecekler sağlığımıza da zarar veriyorlar. Şeker hastalığı, damar tıkanıklığı gibi problemlerde bu tür yiyecekler nedeniyle oluşuyor.

Genç yaşta unutkanlığa yol açan yiyecekler de sıralandı.

Akşam'da yayınlanan bir içerikte; O yiyeceklerin listesi paylaşıldı

1-Margarin

Margarin ve diğer işlenmiş gıdalarda bulunan trans yağ asitleri beyniniz için son derece kötüdür.

2-Şekerli yiyecek ve içecekler

Çok fazla şekerli yiyecek veya şekerli içecek tüketmek hafıza sorunlarına neden olabilir ve çeşitli araştırmalara göre Alzheimer hastalığının erken belirtilerinin başlamasını tetikler.

3-Fast foodlar

Çok miktarda yağ, tuz ve katkı maddeleri içeren fast food ürünleri vücut ve beyin sağlığı için en çok işlenmiş ve en az tavsiye edilen besinlerdendir.

4-Gazlı içecekler

Gazlı içecekler birçok şeker ve katkı maddesi içerir. Yüksek dozlarda olabilen maddeler nöronların çalışmasını zora sokar.

5-Hamur işleri

Yüksek yağlı bir diyetin yeni nöronların oluşumunu ve büyümesini sınırlandığı bilinmektedir.

6-Kızarmış yiyecekler

Kızarmış yiyecekler, tüm yağlı yiyecekler gibi nöronlarınız için kötüdür. Mümkün olduğunca beslenmede sınırlandırılmalıdırlar.

7-İşlenmiş etler

Hafıza işlenmiş et tüketiminden de etkilenir. Kötü kolesterole dönüşen doymuş yağlar kalbi ve beyni olumsuz etkiler. Damar duvarlarına yapışan kötü kolesterol, kanın vücutta daha az dolaşmasına ve beyin daha az besin almasına neden olur. Bu da hafızada bozukluklara yol açar.

8. Hazır yemekler

Donmuş yemekler ve hazır çorbalar gibi hazır yemekler de yüksek oranda işlenebilir ve bu nedenle hafızaya olumsuz etki edebilir.

Bilişsel gücünüzü arttırmak ve zekanızı geliştirmek için bu bilgileri önemseyin. Ayrıca güçlü bir hafıza için mutlaka yeni şeyler deneyin. Düzenli olarak spor yapın ve meraklı olun. Daima pozitif düşünmeye özen gösterin. Kitap okuyarak hafızanı geliştirmeye çalışın. Yeterince uyuyun ve uykunuzu düzenli alın. Her şeyden önemlisi de sağlıklı beslenin

Kaynak: Akşam Gazetesi - BBC TÜRKÇE