İbrahim Saraçoğlu'ndan sivilceleri geçiren doğal kür önerisi! Sivilce izlerini de yok ediyor

İbrahim Saraçoğlu'nun sivilceleri geçiren doğal kür tarifi cilt sağlığına önem verenler tarafından merak ediliyordu. Sivilce izlerini yok eden kürü sizler için derledik..

TimeTürk'te yer alan habere göre, sirke, hem bedene hem de sağlığa iyi geliyor. Bu yüzden yemeklerde, temizlikte ve vücut bakımında sirke sık sık kullanılır. Sirkenin sivilce izlerini yok eden bir etkisi olduğu da ortaya çıktı.

İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen kürün tarifi şu şekilde;

* Maden suyu

* Elma sirkesi

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN SİRKELİ SİVİLCE KÜRÜ TARİFİ UYGULAMA

* Bir fincan maden suyu ve bir fincan elma sirkesini bir kaba koyup karıştırın.

* Günde bir defa akşam, pamuk yardımıyla cildinize uygulayın.

* Bu karışımı cildinize sürdükten sonra yıkayın.

* Haftada üç defa tekrar edin.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Elma sirkesinin tüm faydalarından yararlanmak için doğal elma sirkesi tüketmek gerekiyor. Doğal olarak tüketilmeyen elma sirkesinin herhangi bir faydası bulunmuyor. Marketlerde satılan sirkeler yerine ev yapımı elma sirkesi tüketmek gerekiyor.

ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Doğal elma sirkesinin tarifi paylaşıldı. İşte elma sirkesinin tarifiyle ilgili bilmeniz gerekenler

Malzemeler



2 kg.büyük boy kırmızı elma (organik elma)

4,5 litre içme suyu

6 yemek kaşığı bal

1. adım: Elmalarınızı güzelce yıkayın. Yıkadığınız elmaların küçük küçük doğrayın. Çekirdekli kısımlarını çıkartın.

2. adım: Önceden temizlenmiş ve içi kuru büyük boy cam bir kavanoza elma dilimlerini yerleştirin.



3. adım: Elma dilimlerinin üzerine içme suyunu ekleyin. Üst kısmında bir parça boşluk kalmasına dikkat edin. Her kavanoza 2 yemek kaşığı kadar kıvamlı bir bal katıp tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

4. adım: Kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatıp iple ya da lastikle sıkarak sabitleyin.

5. adım: Güneş görmeyen ve karanlık bir ortamda yaklaşık 1,5 ay kadar bekletin. İlk zamanlarda gün aşırı, daha sonraki günlerde haftada bir kez tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Elmalar dibe çökene kadar karıştırma işlemine bu aralıklarla devam edin.

6. adım: Zaman içinde kavanozun üst kısmına çıkan elma dilimlerinin çürümeye başladığını, çevrede sirke sineklerinin oluşmaya başladığını ve sirke koktuğunu göreceksiniz.

7. adım: Tüm bu belirtiler oluşup sirke fermente olmaya başladığında sirkeyi süzüp elma posalarını atın.

8. adım: Süzdüğünüz sirkeyi yeniden cam kavanoza alıp kalan bal ve tuzu ekledikten sonra karıştırın. Kapağı kapalı şekilde, serin bir yerde saklayın.

9. adım: Sirke kavanozu üzerinde sirke anası denilen beyaz şeffaf bir yuvarlak oluşmaya başlayıp keskin bir koku geldiği zaman sirkeniz kullanıma hazır demektir. Sirke anasını içerisinde metal değdirmeden çıkarıp sirkenizi süzdürüp kullanabilirsiniz.