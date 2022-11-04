İki Fransız'ın Türk döneri yemek için yaptıkları şaşırttı

Fransa’da iki Fransız arkadaş Türk döneri yemek için 3700 km’den fazla yol katederek Fransa’dan Türkiye’ye otostopla gittiler.

Le Dauphiné Libéré’ye konuşan iki kafadar, Türkiye’ye gitmek fikrinin ortaya nasıl çıktığını anlattı. “Evimizin etrafında iyi bir kebap nerde yiyebiliriz diye düşünmeye başladık. Kurye olan arkadaşım şakayla karışık olarak “En iyi kebabı Türkiye’de yiyebiliriz” dedi.

“EN İYİ KEBABI TÜRKİYE’DE YİYEBİLİRİZ”

Eğlenceli olması için Türkiye’ye otostop çekerek gitmeye karar verdiklerini söyleyen iki kafadar, “Toplamda yedi ülkeyi geçtik 3.700 km’den fazla yol kat ettik. Gittiğimiz yolların 1.419 kilometresini otostopla, 770 kilometresini trenle, 1.626 kilometresini otobüsle ve 2 kilometresini de tekne ile yolculuk yaptık” dedi.

“TOPLAMDA YEDİ ÜLKEYİ GEÇTİK”

Gidecekleri yere vardıklarında ve yol boyunca pek çok maceranın ardından ikili sonunda uzun zamandır beklenen kebaplarının tadına bakabildi. “Kebapları yediğimiz zaman açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradık, beklediğimiz lezzeti alamadık ama Türkiye çok güzel gittiğimize değdi” dedi.

Kaynak: arti33