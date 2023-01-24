Ispanak tüketirken bu adımları sakın atlamayın! Zehirlenebilirsiniz...

Demir, magnezyum ve kalsiyum açısından zengin olan ve C vitamini gibi faydalı vitaminleri içerisinde barındıran ıspanak, şüphesiz en sağlıklı yeşil yapraklı sebzelerin başında gelir. Ancak tüketirken çok dikkatli olmalısınız. Aksi taktirde zehirlenebilirsiniz.

Sağlıklı bir besin türü olan ıspanak, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Ancak ıspanağı yanlış tüketmemiz durumunda çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz.

Pişirmeden önce iyice yıkamamız gereken ıspanağı tüketirken, bazı noktalara da dikkat etmemiz gerekir.

Ispanak Tüketirken Dikkat Edin

Ispanak, yanlış tüketilmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Taze tüketilmesi tavsiye edilen ıspanağın tekrar ısıtılması vitaminleri öldürüyor. Bunun yanında, zehirlenmelere de yol açabilir.

Nitrat bakımından zengin olan bu sebze tekrar ısıtılınca içerisindeki nitrat, yüksek ısıya maruz kaldığı için sağlığa çok zararlı olan nitrite dönüşebilmekte. Nitritin fazla tüketimi sağlığa ciddi zararlar verirken besin zehirlenmesine neden olacağı da bilinmektedir.

Ispanak Nasıl Tüketilir?

-Ispanak iyice yıkanmalı ve hasarlı yapraklarından arınmalıdır.

-Yabani otları temizlenmeli.

-Tükettikten sonra buzdolabına kaldırılmalı ve tekrar ısıtılmamalıdır.

-Ispanağın yanında, patates, pirinç, tavuk, mantar ve yumurta da tekrar ısıtıldığında zehir saçabilme ihtimali bulunduran besinlerdendir.

Kaynak: gazetekolektif.com