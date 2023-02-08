Kahvaltı için en uygun tost tarifi.. Sadece lavaşla yapılıyor, börek lezzetinde oluyor
Canınız tost çektiğinde neden bu tarifi yapmayasınız. Lavaşla yapılan börek kıvamında tost tarifi
Klasik tost tariflerinden sıkılmış olanlara lezzetli bir tost tarifi vereceğiz. Bu tost tarifi lavaşla yapılıyor ve gerçekten çok lezzetli oluyor.
LAVAŞ TOST İÇİN MALZEMELER
lavaş -
1 adet
cheddar peyniri
2 dilim
jambon
3 dilim dana
nane
2 dal taze
domates salçası
1 yemek kaşığı
Tost Makinesi
TOST MAKİNESİNDE LAVAŞ TOST TARİFİ;
1. Adım
Lavaşın iç yüzeyine bıçak yardımıyla salçayı sürün.
2. Adım
Ardından tüm malzemeleri lavaşın içerisine koyup tost makinesinde kızartın.
3. Adım
Piştikten sonra ortadan ikiye bölüp üst üste koyun ve servis edin.
İşte lavaş tost tarifi bu kadar kolay. Dilerseniz tost makinesi yoksa tavada da pişirebilirsiniz.
TAVADA LAVAŞ TOST NASIL YAPILIR?
Gerekli malzemeler;
2 Adet Tam Buğday Unlu Lavaş Ekmek
2 Tatlı Kaşığı Zeytin Ezmesi
1/2 (Yarım) Su Bardağı Ufalanmış Beyaz Peynir
1 Kase Doğranmış Dil Peyniri
4 Adet Kiraz Domates
8 Yaprak Roka
TAVADA LAVAŞ TOST TARİFİNİN DETAYLARI
*2 lavaş ekmeğini tezgaha serin.
*Ortasına birer tatlı kaşığı zeytin ezmesi yayın ve kalan malzemeleri de ikisinin ortasına paylaştırın.
*Dürüm şeklinde sarın.
*Tavada kısık ateşte arkalı önlü ısıtın.
*Tostu kızartırken dikkatli olun ve yakmamaya dikkat edin.
*Tavada lavaş tost tarifinin detayları da işte bu kadar kolay.