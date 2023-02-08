Kahvaltı için en uygun tost tarifi.. Sadece lavaşla yapılıyor, börek lezzetinde oluyor

Canınız tost çektiğinde neden bu tarifi yapmayasınız. Lavaşla yapılan börek kıvamında tost tarifi

Klasik tost tariflerinden sıkılmış olanlara lezzetli bir tost tarifi vereceğiz. Bu tost tarifi lavaşla yapılıyor ve gerçekten çok lezzetli oluyor.

LAVAŞ TOST İÇİN MALZEMELER

lavaş -

1 adet



cheddar peyniri

2 dilim



jambon

3 dilim dana



nane

2 dal taze



domates salçası

1 yemek kaşığı



Tost Makinesi



TOST MAKİNESİNDE LAVAŞ TOST TARİFİ;

1. Adım

Lavaşın iç yüzeyine bıçak yardımıyla salçayı sürün.

2. Adım

Ardından tüm malzemeleri lavaşın içerisine koyup tost makinesinde kızartın.

3. Adım

Piştikten sonra ortadan ikiye bölüp üst üste koyun ve servis edin.

İşte lavaş tost tarifi bu kadar kolay. Dilerseniz tost makinesi yoksa tavada da pişirebilirsiniz.

TAVADA LAVAŞ TOST NASIL YAPILIR?

Gerekli malzemeler;

2 Adet Tam Buğday Unlu Lavaş Ekmek

2 Tatlı Kaşığı Zeytin Ezmesi

1/2 (Yarım) Su Bardağı Ufalanmış Beyaz Peynir

1 Kase Doğranmış Dil Peyniri

4 Adet Kiraz Domates

8 Yaprak Roka

TAVADA LAVAŞ TOST TARİFİNİN DETAYLARI

*2 lavaş ekmeğini tezgaha serin.

*Ortasına birer tatlı kaşığı zeytin ezmesi yayın ve kalan malzemeleri de ikisinin ortasına paylaştırın.

*Dürüm şeklinde sarın.

*Tavada kısık ateşte arkalı önlü ısıtın.

*Tostu kızartırken dikkatli olun ve yakmamaya dikkat edin.

*Tavada lavaş tost tarifinin detayları da işte bu kadar kolay.