Kahvaltı için en uygun tost tarifi.. Sadece lavaşla yapılıyor, börek lezzetinde oluyor

Kahvaltı için en uygun tost tarifi.. Sadece lavaşla yapılıyor, börek lezzetinde oluyor

Canınız tost çektiğinde neden bu tarifi yapmayasınız. Lavaşla yapılan börek kıvamında tost tarifi

Klasik tost tariflerinden sıkılmış olanlara lezzetli bir tost tarifi vereceğiz. Bu tost tarifi lavaşla yapılıyor ve gerçekten çok lezzetli oluyor.

LAVAŞ TOST İÇİN MALZEMELER

lavaş -

1 adet


cheddar peyniri

2 dilim


jambon

3 dilim dana


nane

2 dal taze


domates salçası

1 yemek kaşığı


Tost Makinesi
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TOST MAKİNESİNDE LAVAŞ TOST TARİFİ;

1. Adım
Lavaşın iç yüzeyine bıçak yardımıyla salçayı sürün.

2. Adım
Ardından tüm malzemeleri lavaşın içerisine koyup tost makinesinde kızartın.

3. Adım
Piştikten sonra ortadan ikiye bölüp üst üste koyun ve servis edin.

İşte lavaş tost tarifi bu kadar kolay. Dilerseniz tost makinesi yoksa tavada da pişirebilirsiniz.

TAVADA LAVAŞ TOST NASIL YAPILIR?

Gerekli malzemeler;

2 Adet Tam Buğday Unlu Lavaş Ekmek
2 Tatlı Kaşığı Zeytin Ezmesi
1/2 (Yarım) Su Bardağı Ufalanmış Beyaz Peynir
1 Kase Doğranmış Dil Peyniri
4 Adet Kiraz Domates
8 Yaprak Roka

TAVADA LAVAŞ TOST TARİFİNİN DETAYLARI

*2 lavaş ekmeğini tezgaha serin.

*Ortasına birer tatlı kaşığı zeytin ezmesi yayın ve kalan malzemeleri de ikisinin ortasına paylaştırın.

*Dürüm şeklinde sarın.

*Tavada kısık ateşte arkalı önlü ısıtın.

*Tostu kızartırken dikkatli olun ve yakmamaya dikkat edin.

*Tavada lavaş tost tarifinin detayları da işte bu kadar kolay.

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