Kalp krizi riskini azaltan 12 süper besin! Kalp ve damar sağlığınızla baş döndüreceksiniz...

Sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkların başta kalp ve damar sağlığı olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Sadece sigara ve alkol gibi alışkanlıklarınızda kurtularak değil, sağlıklı bazı besinleri tüketerek de kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz. İşte kalp sağlığını korumanıza yardımcı olacak 12 süper yiyecek...

Kalp ve damar sağlığı, sağlıklı ve uzun bir ömür için oldukça önemlidir. Sigara içmek, alkol almak, sağlıksız beslenmek ve hareketsiz bir yaşam kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen etkenlerin başında gelir. Çünkü bu tür dış etkenler, damarların tıkanmasına neden olur ve kalp krizi gibi hayati sonuçlar doğurabilir.

Sigarayı bırakmak, alkol tüketimini azaltmak ya da hiç tüketmemek ve düzenli egzersiz yaparak kalp sağlığınızı iyileştirmek için iyi bir adım atabilirsiniz. Ancak sofranızdan eksik etmemeniz gereken bazı besinler de var!

Kalp Sağlığını Koruyan 12 Besin

Baharat

Tuz ve ekstra yağ yerine yiyecekleriniz taze baharatlarla tatlandırabilir ve kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Siyah Fasulye

Kalp dostu besinler başında gelen siyah fasulye, folat, antioksidanlar ve magnezyum açısından zengindir. Aynı zamnada lifli olduğu için kolesterol ve kan şekeri seviyerini kontrol eder.

Somon

Kalp sağlığı için en besin kaynağı olan omega-3 bakımından zengin olan somon, kalp ritmi bozuklukları riskini azaltır ve kan basıncını düşürür.

Zeytinyağı

Kalp sağlığı için gerekli antioksidanlarla dolu olan zeytinyağı, kan damarları sağlığını korur.

Ceviz

Günde bir avuç ceviz yiyerek kolesterolünüzü düşürürsünüz. Ayrıca kalbinizin atardamarlarındaki iltihaplanmanın önüne geçebilirsiniz.

Badem

Bitki sterolleri, lifleri ve kalp dostu yağlar içeren badem, kötü kolesterolü de düşürmeye yardımcı olur.

Tatlı Patates

Beyaz patateslere oranla daha düşük bir glisemik indekse sahip olan tatlı patates, kan şekerinde hızlı bir artışa neden olmaz. Ayrıca lif , A vitamini ve likopen içerir.

Portakal

Portakal, kolesterolle savaşan lifler içerir. Ayrıca kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olan potasyum kaynağıdır. Ayrıca erkek üzerinde tansiyon düşürücü etkisi de vardır.

Yulaf Ezmesi

Yulaf ezmesi hem tok tutar hem de kan şekeri seviyesinin zamanla sabit kalmasına yardımcı olur. Yulafta bulunan lif, kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korumanıza yardımcı olur.

Keten Tohumu

Keten tohumu, kalp sağlığına destek olan 3 mükemmel şeye sahiptir. Bunlar; lif, lignanlar adı verilen fitokimyasallar ve omega-3 yağ asitleridir.

Yaban Mersini

Kan damarlarına yardımcı olan antosiyaninler barından yaban mersini, lif açısından da zengindir bir besindir.

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Marul, ıspanak, lahana, hardal ve roka gibi yeşil yapraklı sebzeler, kalp sağlığı için gerekli olan vitamin ve minerallerle doludur. Kan damarlarını açmaya yardımcı olan nitrat bakımından zengin olan bu besinler, kandaki oksijen seviyesini artırır.

Kaynak: vatandanhaber.com - life724.com