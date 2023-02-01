Kimse farkında olmuyor. Eşyalarınız çöpe gitmesin! İşte uçağa alınmayan eşyaların listesi

Yolculuğunuz esnasında valizinizde yasaklı eşyalardan birini taşıyorsanız uçağa alınmayabilir veya eşyanızı kaybedebilirsiniz. İşte böyle bir durumla karşılaşmamak için uçağa alınmayan eşyalarla ilgili bilmeniz gereken önemli liste.

Bazı eşyaları uçağa almıyorlar. Bir çok kişinin eşyalarına yetkililer el koyuyor. Örneğin televizyon taşıyorsunuz? Türkiye'ye getireceğiniz bu televizyona bandrol vergisi ödemelisiniz. Aksi takdirde televizyonunuzun geçişine izin verilmez.

Kutusunda yer alan cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi eşyalar içinde aynı kural geçerli. Ancak uçağa alınmayan eşyaların listesi elbet bunlar değil.

Haberimizde sizler için uçağa alınmayan eşyaların listesini derledik. İşte bilmeniz gereken her şey!

Globalleşen dünyada pek çok kişi, ulaşım için en hızlı alternatif olan hava yolunu tercih eder. Uçakla seyahat etmek çoğu kişi tarafından rahat bir seçenek olarak değerlendirilir. Mesafeleri kısaltan, zamandan tasarruf ettiren uçak seyahatleri çoğumuz için harika bir deneyimdir Ayrıca uçağa binen insanlar, kara ya da deniz yolunda harcayacakları vakitten de tasarruf etmiş olur. Hava yolu seyahatleri sırasında güvenliği sağlamak için bazı eşyalar uçağa alınmaz. Uçağa binmeden hemen önce el çantanızda ve valizinizde bu eşyalardan olup olmadığına bakılır. Yasaklı eşyalardan birini taşıyorsanız prosedür gereği valiziniz uçağa alınmaz. Böyle bir durumla karşılaşmamak için uçağa alınmayan eşyaları bilmenizde fayda vardır.

Uçak seyahatlerinizde güvenli bir yolculuk yapabilmeniz için belirlenmiş bazı kuralları vardır. Bu kurallar uluslararası kurallar ve uçak firmalarına göre değişiklik göstermektedir. Bu kurallara uymayan bagajlar uçağa alınmaz ya da içerisinde kurallara uymayan eşyalar var ise çıkartılırlar. Havaalanında bir sorunla karşılaşmamak için bagaj hazırlıklarında dikkat edilmesi gereken bazı detayları da bilmeyi gerektirir. Özellikle kontrol noktasında özenle hazırladığınız ya da satın aldığınız yiyecek ve içeceklerin çöpe gitmesini istemiyorsanız uçakta yiyecek taşınır mı, uçağa hangi yiyecekler alınmaz gibi kritik soruların cevaplarını yazımızdan öğrenin.

İster tatile çıkıyor olun ister bir iş seyahatine, valiz hazırlığı planlı yapılması gereken bir iştir ve her zaman eğlenceli olmayabilir. Özellikle uzun bir uçuş süreniz varsa ya da çocuğunuzla seyahat edecekseniz kontrol etmeniz gereken birçok detay sizi bekliyor demektir. Valizleri hazırlarken bir anda kendinizi elinizde tartı ve mezura ile bulmanız ise gayet olasıdır. Kabul edelim, ülkeden ülkeye hatta hava yolundan hava yoluna değişen kısıtlamalar ve kurallar bu heyecanlı hazırlığa biraz gölge düşürebilir. Bu detaylardan biri de uçak bagajı ve el bagajında yiyecek ve içecek taşıma kurallarıdır. Uçuş öncesinde herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için uçak bagajında yiyecek taşınır mı, uçakta el bagajında yiyecek ve içecek kuralları nelerdir gibi bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

Uçak bagajında yiyecek taşınır mı?

Kayıtlı bagaj veya uçak altı bagaj olarak da bilinen uçak bagajında yiyecek ve içecek taşınabilir. Ancak bu, her istediğimizi istediğimiz yere götürebileceğimiz anlamına da gelmemektedir. Özellikle uluslararası uçuşlarda yasaklı veya kısıtlı yiyecekleri taşıdığınız tespit edilirse hem yiyeceklerinizden hem de ceza ödeyerek paranızdan olabilirsiniz. Bu yüzden yolculuğunuzun daha başında canınız sıkılsın istemiyorsanız uçak bagajında taşınması sınırlı yada yasak olan yiyecek, içecek ve sıvıları taşımadığınızdan emin olun.

Uçakta yiyecek taşınır mı? Uçakta taşınabilecek yiyecek türleri nelerdir?

Özellikle yasaklanmadığı sürece uçak bagajında katı, sıvı, yarı sıvı olarak adlandırılan herhangi bir yiyecek veya içecek taşıyabilirsiniz. Katı ve sıvı yiyecekler zaten bellidir; ancak en çok kafa karıştıran yiyecek türleri yarı sıvı olanlardır. Salça, yoğurt, tereyağı, bal, pekmez, her çeşit sos ve reçel yarı sıvı olarak kabul edilir. Bu yiyecekleri uçak bagajında taşımanızda bir sakınca yoktur. Ancak sıvıları ve bu tip yiyecekleri valizinize yerleştirirken onları uygun bir şekilde paketlemeye özen gösterin. Dondurma ve buz paketi gibi ürünler de eriyebileceğinden sıvı olarak kabul edilir ve uçağa alınmazlar. Kuru buzun içerisinde bulunan saf karbondioksitin patlayıcı olabilme ihtimalinden dolayı bu tip eriyebilen yiyecekleri, kuru buz ile muhafaza ederek götürmeniz de yasaktır. Bazı ülkelerin yasaklı ve kısıtlı yiyecekler listesinde et, süt, meyve ve sebzeler de bulunur. Bu yüzden o çok sevdiğiniz tropikal meyvelerin ya da ufak bir servet ödeyip aldığınız pastırmanın havaalanında çöpe gitmesini istemiyorsanız gideceğiniz ülkenin bagaj kural ve kısıtlamalarını mutlaka okuyun.

Bagaj içeriğinizin uçakta taşımaya uygun olup olmadığı check-in sırasında kontuar görevlileri tarafından kontrol edilir.

Her hava yolunun kısıtlı ve yasaklı sıvılar listesine göz atın.

Uçak bagajında taşınması sınırlı veya yasak olan yiyecek, içecek ve sıvılar seyahat ettiğiniz hava yolu şirketi ve seyahat ettiğiniz ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Üstelik bu kurallar, bazen oldukça detaylı ve kafa karıştırıcı olabilir. Örneğin, Türkiye için uçak bagajında %24’ ten fazla alkol oranına sahip alkollü içecek taşıma sınırı, 5 litredir. Uçak bagajı taşıma limitinizi aşmadığınız sürece %24 ‘ten az alkol oranına sahip içecekleri uçak bagajında taşıyabilirsiniz. Ek olarak teneke kutu, bidon, çuval, plastik poşet ve karton kutularda getirilen yiyeceklerde akma, bulaşma ve sızıntı ihtimali bulunacağından bunlar uçağa kabul edilmez.

Aktarmalı veya transit uçuşlarda, farklı hava yollarının sıvıların nasıl taşınabileceği konusunda farklı kararları olabileceğinden, her ihtimale karşı hava yolu şirketinden bilgi almayı ihmal etmeyin.

Uzun uçuşlarda yiyecek taşırken paketlemeye özen gösterin.

Tatilden ya da memleketinizden dönerken aldığınız bulunması zor, meşhur lezzetleri yanınızda götürmek istediniz. Kurallara ve kısıtlamalara uygun şekilde valize yerleştirdiniz. Peki, gerçekten o eşsiz lezzetler güvendeler mi? Size tavsiyemiz, özellikle uzun uçuşlarda yiyecek paketlerine daha çok özen göstermeniz. Kontrol noktasında çok fazla zaman kaybetmemek ve belki de çok uğraşarak hazırladığınız ya da satın aldığınız bu yiyeceklerle vedalaşmamak için paketlemelerini özenli bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Herhangi bir sızdırma ihtimaline karşı onları kilitli, vakumlu ve sızdırma yapmayacak şekilde valizinize yerleştirmeye dikkat edin. Valizde birbirlerine çarpıp kırılma riskine karşı bu tip yiyecek ve içecekleri, balonlu naylonlara sarmak iyi bir fikir olabilir.

Uçakta el bagajında yiyecek taşınır mı?

Uçakta el bagajında götürmek istediğiniz yiyecek ve içecekleri izin verilen ağırlık, ölçü ve paketleme kurallarına uyduğunuz sürece yanınızda taşıyabilirsiniz. Uçak yolculuğunuz sırasında yanınıza alacağınız kabin bagajının ölçüleri ve olması gereken ağırlık miktarı, hava yolu şirketleri tarafından belirlenir. Biletinizi aldıktan sonra bilet detaylarını inceleyerek bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Yanınızda taşıyabileceğiniz katı yiyecekler konusunda geniş bir seçim listesine sahip olsanız da ne yazık ki sıvılar için aynı şey geçerli değildir. Ayrıca, yasaklar ve kısıtlamalar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebileceği için özellikle yurt dışı uçuşunuz öncesi küçük bir araştırma yapmak en güvenilir yoldur. Gelin, Türkiye dahil diğer ülkeler için ortalama kabul edilen bu kurallar ve sınırlamalara daha yakından bakalım.

Uçaklara yiyecek alınır mı? Uçakta el bagajında taşınmasına izin verilen yiyecekler hangileridir?

El bagajınızın boyutlarına ve ağırlığına dikkat ettiğiniz sürece yanınızda katı yiyecekler taşıyabilirsiniz. Henüz yemek servisine çok varsa ve karnınızdan gurultular gelmeye başladıysa yanınızda bulundurabileceğiniz kek, bisküvi, pasta, kurabiye, kraker, cips, kuruyemiş gibi tam katı yiyecekler hayat kurtarıcı olabilir. Yoğurt, puding, mus gibi yarı sıvı yiyeceklerde ise sıvı kısıtlaması uygulanır ve yalnızca 100 ml.’ lik kaplarda taşınabilir.

Maksimum kapasiteye ulaşılması durumunda el bagajınızı uçak altı bagaja vermeniz talep edilebilir. Sizin için önemli olan eşya veya yiyecekleri, el bagajına hızlıca alabileceğiniz şekilde yerleştirmeye dikkat edin.

Uçakta kabin bagajında sıvı kısıtlaması var mı?

Evet. Duty free mağazalarından almadığınız ve uçakta el bagajınızda bulundurabileceğiniz sıvılar 100 ml’ lik kaplar içerisinde en fazla 1 lt. olacak şekilde uçağa kabul edilir. Ayrıca, tüm 100 ml’ lik sıvılardan oluşan toplam 1 lt’lik sıvıların açılır kapanır şekilde kilitli, tek bir şeffaf poşet içinde bulunması zorunludur. Bu iş için kilitli buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz. Her yolcunun sadece 1 adet şeffaf poşet taşıma hakkı vardır. Ayrıca, içindeki sıvı miktarı 100 ml.’ den az bile olsa 100 ml.’ den büyük kaplardaki sıvılar uçağa alınmaz.

El bagajında kısıtlamaya tabi sıvılara; su, şurup, alkollü ve alkolsüz içecekler, jeller, aerosol, her türlü yağ, maskara, likit ruj, şampuan gibi diğer sıvılar da dahildir.

Duty Free (Gümrüksüz) mağazadan alınan ürünlerde sıvı kısıtlaması var mıdır?

Evet. Duty free mağazalarından yapacağınız alışverişlerde de kısıtlamalar bulunur. Bu yasak ve kısıtlamalar, varış noktasına ve sıvı tipine göre belirlenir. Örneğin maksimum alkollü içecek taşıma limitiniz, alkol oranı ve ülkeye giriş veya çıkış yapma durumuna göre farklılık gösterir. Bu yüzden varış yerinize göre ineceğiniz havaalanının sıvı kısıtlaması kurallarını incelemenizi tavsiye ederiz. Alışveriş yaptığınız duty free mağazasının personeli de size bu konuda yardımcı olabilir. Duty free mağazasından aldığınız her ürün özel mühürlü poşete konulur. Bu mühürlü özel gümrüksüz poşetini, son varış noktasına kadar açmamanız veya yırtmamanız gerekir. Ürünlerin, poşete yerleştirildikten sonra faturanın dışarıdan görülebilir olmasına da ayrıca dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Alkol oranı %70’ ten fazla olan rom gibi bir içki uçağa kabul edilmez. Gümrüklü poşet içinde alsanız dahi bu ürünler kendini kontrol noktasında sıvı imha kutusunda bulacaktır.

Uçağa mama alınıyor mu? Uçakta bebekler için mama bulunur mu?

Çocuğunuz için yanınıza aldığınız mama, anne sütü gibi sıvılar makul miktarlarda olmak koşulu ile sıvı kısıtlamasından muaftır. Ayrıca çoğu hava yolu şirketi, bebeğiniz için uçakta mama bulundurmaktadır. Ancak bunun için rezervasyon sırasında veya uçuştan en az 24 saat önce hava yoluna bildirmeniz gerekir. Bebeğinizin verilen mamayı beğenmeme durumunu da göz önüne alarak kendi hazırladığınız bebek mamasını getirmenizde ise hiçbir sakınca yoktur. Hatta mamanın ısınması gerekiyorsa hosteslerden bu konuda yardımcı olmalarını da isteyebilirsiniz. Çocuğunuz için aldığınız mama, anne sütü, yoğurt vs gibi yiyeceklerin yine şeffaf poşette taşınması ve son kontrol noktasında x-ray cihazından geçirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında, kontrol noktasındaki görevli tarafından mamayı veya sıvıyı tatmanız istenebilir. Son olarak, çocuğun sizinle aynı uçakta seyahat ediyor olması gerektiğinin altını çizmekte fayda var.

El bagajına yiyecek konur mu? Uçuş sırasında yiyebileceğiniz yiyecekler nelerdir?

Yerden metrelerce yükseklikte tat ve koku alma duyumuzun azaldığını biliyor muydunuz? Ama yine de gökyüzünde süzülürken havada olmanın keyfiyle bir şeyler yemeyi veya atıştırmayı sevmeyenimiz pek azdır. Peki, uçuş sırasında yemek üzere el bagajına yiyecek konulur mu? Evet. Katı gıda maddelerini uçakta yemek üzere yanınıza alabilirsiniz. Bisküvi, kek, kurabiye, katı çikolata, cips, kuruyemiş, reçeteli özel diyet yemekler gibi yiyecekleri el bagajında yanınızda getirebilir ve yiyebilirsiniz. Ancak diğer yolcuların keyfini kaçırmamak adına koku yayan, cips gibi yerken ses çıkaran yiyecekleri uçaktan indikten sonra yemek daha iyi bir seçimdir.

Uçağa alınmayacak yiyecekler nelerdir?

Duty free mağazalarından alınmış ürünler dışında 100 ml.’ yi aşan sıvı veya yarı sıvı olarak kabul edilen yiyecekler uçağa alınmaz. Bal, reçel, salça, konserve yiyecekler, krem peynir, her türlü soslar, şuruplar, jöleler, tereyağı, turşu, ezme, çorba, humus, hardal ve buna benzer dökülme, bulaşma tehlikesi olan yiyecekler yarı sıvı olarak kabul edilir ve el bagajında yalnızca 100 ml’lik kaplarda ve 1 litreyi geçmeyecek şekilde taşınabilir. Ancak bu tür yiyecekleri uygun şekilde paketleyerek uçak altı bagajına verebilirsiniz. Bunun dışında bazı uluslararası uçuşlarda et, süt, meyve ve sebze gibi yiyeceklerin de hem el bagajında hem kayıtlı bagajda taşınması yasaktır. Bu yüzden kabin bagajında yanınızda taşımak istediğiniz yiyeceklerin varış noktasına göre yasaklılar listesinde olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.

Kaynak: temizsozluk.com.tr