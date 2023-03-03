Kinoa Çayının inanılmaz faydaları! Kilo vermek artık çok kolay...

Kilo vermek isteyenlerin ve sağlıklı beslenmeye dikkat edenlerin en çok tercih ettiği şeylerden biri olan Kinoa, aynı zamanda çay olarak da tüketilebiliyor. Kilo verdirici özelliği olan Kinoa, aynı zaman da protein açısında da zengindir. İşte Kinoa çayının daha önce duymadığınız inanılmaz faydaları...

Lezzetli ve kilo vermeye yardımcı olmasıyla bilinen Kinoanın aynı zaman da çay olarak da tüketilebileceğini biliyor muydunuz? Evet, doğdu duydunuz. Kinoadan harika bir fincan çay hazırlayarak hem kilo vermenizi hızlandırabilir hem de kalp hastalıklarından safra taşı oluşumuna kadar fayda sağlayabilirsiniz. İşte Kinoa çayının faydaları...

Kinoa Çayı Nedir?

Tokluk hissi veren kinoa çayı, kalorisi düşük ve diyet listesine kolayca ekleyebileceğiniz bir çaydır. Özellikle kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği kinoa çayı, güçlü bir antioksidan etkisi olduğu için sağlığına dikkat edenler tarafından da tercih edilebilir.

Kinoa Çayının Faydaları Nelerdir?

Kinoa çayının kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra birçok faydası vardır.

Kinoa çayının faydalarından bazıları;

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Bağırsakların temizlenmesine ve sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Sivilcelerin giderilmesine yardımcı olurken, yeni sivilcilerin oluşmasını engeller.

Safra taşı oluşumuna destek sağlar.

Hücre yenileyici özelliği sayesinde, hücre onarımına yardımcı olur.

Kalp hastalıklarını önler.

Metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakımını kolaylaştırır ve kilo vermenize yardımcı olur.

İyi bir lif deposudur.

Kinoa Çayı Nasıl Hazırlanır?

Kinoa çayı, diğer her şeyde olduğu gibi düzenli olarak tüketildiğinde fayda sağlamaktadır.

Kinoa çayı hazırlamak için; 200 ml sıcak suyun içerisinde hazır bir paket kinoa çayını ekleyin ve 3 dakika demlenmesini bekleyin. Süre sonunda küçük yudumlarla tüketebilirsiniz.

Kinoa çayını, diğer birçok bitki çayında da olduğu gibi gündeki iki kez tüketibilirsiniz. Ancak aç karnına tüketimi önerilmemektedir.

Kaynak: vatandanhaber.com - life724.com