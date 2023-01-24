Kırmızı et pişirirken aklınızda bulunsun. Etin yumuşacık olmasını sağlıyor

Kavurma yaparken bilmeniz gereken aşçılık sırrı. Kırmızı et böyle pişirilirse et lokum gibi oluyor. Türk mutfağındaki en lezzetli kavurma tarifi

Kavurma yaparken etinizin biraz yağlı olmasına dikkat edin. Kendi yağında pişen et çok daha lezzetli olmaktadır. Bu yüzden kasaptan et alırken biraz yağlı olmasını isteyebilirsiniz.

En güzel kavurma aslında kuzu etinden yapılır. İster kuzu etinden ister dana etinden yapın. Ancak kavurmayı mutlaka bu tarife göre yapın.

İşte et kavururken işinize yarayacak püf noktalar;

Kavurma Malzemeleri:

Kuşbaşı dana veya kuzu eti,

Sıvı yağ,

Kekik,

Karabiber,

Tuz.



Kavurma Hazırlanışı:



*Etler kuşbaşı olarak doğranır.

*Bir tencereye yağ konularak yıkanıp suyu süzülen etler üzerine eklenir ve kavrulmaya bırakılır.

*Yüksek ateşte kavururken arada karıştırılmalı daha sonra altını iyice kısarak suyunun çekmesi için pişirilmeye bırakılmalıdır.

*Etler suyunu çekince kontrol edilir ve indirmeye yakın, tuz (tuz hemen atılmaz yoksa etler sertleşir), karabiber ve kekik atılır.

*Biraz soteleyip ocaktan alınır.

Afiyet olsun!

KAVURMANIN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Kavurma etinin yanına gidecek en iyi çorbalardan biri mercimek çorbasıdır. Yanına pirinç pilavı da oldukça iyi gitmektedir.

Salatayı ise isteğinize göre yapabilirsiniz.

ET KAVURMANIN PÜF NOKTASI;

Lezzetli et kavurmak için maden suyu yöntemini deneyin. Etler pişme aşamasına gelmeden 1 şile maden suyunun yarısını tencereye boşaltın. Maden suyu sayesinde etiniz lokum gibi olacaktır.