Kızlar buraya, Makjaj yapmadan cilt tonunu eşitlemenin en kolay yolu! 1 ölçü bal ve...

Cilt yüzeyinde sivilce veya güneş nedeniyle oluşan cilt lekelerini ve cilt tonu eşitsizliğini makyaj yapmaya gerek duymadan kapatmanızın en ekonomik ve doğal yolunu bulduk. İşte cilt tonu eşitleyen doğal ve ekonomik maske...

Özellikle kadınların ortak olararak şikayetçi oldukları konulardan biri de cilt eşitsizlikleridir. Bu sebeple çareyi, cildimize zararlı ve kimyasal maddeler içeren kapatıcılarda buluyoruz. Cilt tonu eşitsizliklerini önüne geçebilmek için makyaj malzemelerini, günlük kurtarıcılarımız haline getiriyor aynı zamanda cildimizin hava almasını önlüyoruz. Bu durum da zaman zaman ciltte deformasyonlar yaratabiliyor. Ciltteki deformeleri önleyen ve cildinize ferahlık verecek bir çok doğal maske cilt tonu eşitsizliğinizin önüne geçebilir.

Cilt tonunu eşitleyen doğal maskeler şunlardır:

Limon Suyu Maskesi

– Limon cildi beyazlatıcı özellikler gösterir. İçerisindeki asitler ile cilt tonunu dengeler ve cildi besler.Ölü deri hücrelerinin ciltten arınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kaşıntı ve tahriş için de kullanılabilir.

– Taze sıkılmış limon suyu ile soğuk su karıştırılır. Bu karışım yüz ve boyun bölgesine eşit miktarda uygulanır. Yaklaşık 10 ila 15 dakika kadar ciltte bekletilir ve ardından durulanır.

– Hassas ciltlerde su oranının artırılması önerilir. Ayrıca limon suyu uygulamalarından sonra güneşe çıkılmamalıdır. Aksi takdirde cilt bronzlaşabilir.

Gül Suyu Maskesi

Gül suyu, cilt tonunu dengelemede son derece etkilidir. Cildin daha yumuşak ve canlı kalmasını sağlar. Cilt yapısını besler.

1. Yöntem:

-Biraz gül suyu pamuk yardımı ile cilde uygulanır. Ciltte kuruması beklenir. Durulama gerektirmez.

-Sonuç alınana kadar her gün iki kez düzenli olarak cilde uygulanması önerilir.

2. Yöntem:

- 2 kaşık gül suyu, 1 kaşık limon suyu, 1 kaşık un, 2 kaşık süt karıştırılır. Cilde maske olarak uygulanır ve ardından 30 dakika kadar bekletilir. Daha sonra ılık su ile durulanır.

- Düzenli olarak uygulandığında ciltteki renk dengesizliklerin azalmasına yardımcı olur.

Yoğurt Maskesi

- Yoğurt, cilt bakımında yaygın olarak kullanılan bir çözümdür. Ciltteki kiri ve ölü deri hücreleri arındırır. Aynı zamanda cildi besler ve güçlendirir.

-2 çay kaşığı yoğurt ile 1 çay kaşığı bal karıştırılır. Pürüzsüz bir kıvama gelen karışım cilde uygulanır. Yaklaşık 15 dakika kadar ciltte bekletilir. Ardından cilt soğuk su ile durulanır.

-Uygulama her gün düzenli olarak yapılabilir.

Patates Maskesi

Patates içerdiği çeşitli vitaminler, mineraller, yağ asitleri ve fitokimyasallar ile cilt tonunu dengelemeye yardımcı olur.Aynı zamanda ölü deri hücrelerini ciltten arındırılmasını sağlar.

-1 adet soyulmuş patates, kalın dilimler halinde kesilir. Ardından cilde uygulanır. Lekeli alanlara daha fazla uygulanmalıdır. Eğer, patates dilimi çok kuru ise su ile hafifçe ovularak sulandırılabilir.

-10 dakika kadar bekletilir. Ardından ılık su ile durulanır.

- Günde 3 ya da 4 kez yapılması önerilir.

Kaynak: haber7.com