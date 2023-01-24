Kuru fasulyenin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Bir kepçe tencereye ekleyin

Kuru fasulye pişirirken bilmeniz gereken tüyo. Tencereye bir kepçe ''tavuk suyu'' ekleyin. Yemek daha lezzetli oluyor. İşte lezzetli kuru fasulye için bilmeniz gerekenler.

Pilav yanına yakışan en iyi lezzetlerden biri olan kuru fasulyeyi pişirirken bilmeniz gereken tarif sırlarını sizler için derledik.

* Fasulyeyi pişirirken tencereye bir tutam kimyon ekleyin. Kimyon fasulyenin gaz yapmasını engelleyecektir.

* Kimyon yoksa bir tutam karbonat ekleyebilirsiniz.

* Kuru fasulyeyi kısık ateşte pişirin. Yüksek ateşte pişirildiğinde fasulyeler erir ve yemek lezzetsiz olur.

* Yemeğin lezzetli olması için 1 kepçe tavuk suyu ekleyin.

KURU FASULYENİN TARİFİ NASILDIR?

Malzeme Listesi



2 su bardağı kuru fasulye

2 adet iri kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

750 gram kemikli kuzu eti

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

(6-8 Kişilik - 55 dakika)

Hazırlanışı

Ayıklayıp yıkadığınız kuru fasulyeleri 1 gece önceden ılık suya koyun.

Kuru soğanları yemeklik doğrayın ve düdüklü tencerenize 2 kaşık zeytinyağıyla birlikte koyup kavurmaya başlayın. Etleri yıkayıp süzülmeye bırakın.

Kuru soğanların rengi değişip, biraz yumuşamaya başladığında yıkanıp süzülmüş kemikli kuzu etlerini ekleyin. Etler saldıkları suyu çekinceye kadar, soğanlarla birlikte çevirerek pişirin.

Salçaları ekleyin, kokusu çıkana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Suda beklemekte olan kuru fasulyeleri süzün ve etlere ekleyin, bir iki defa çevirin. Fasulyelerin üstünü 4 parmak geçecek kadar su ekleyin, tuzunu koyun. Düdüklünün kapağını kapatın ve yüksek ateşte yemeğinizi pişirmeye başlayın. Kaynamaya başladığında, ocağı iyice kısın. 1 saat kadar sonra kuru fasulyeniz servise hazır olacak.

Dilerseniz Saniye Anne Yemekleri youtube kanalında yayınlanan kuru fasulye tarifini de deneyebilirsiniz. Saniye anne çok lezzetli kuru fasulye nasıl yapılır bizzat kendisi anlatmış;