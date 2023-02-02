Lezzetli sütlaç tatlısının sırrı bulundu. Hep yanlış yapmışız

Sütlaç, çok sevilen bir tatlı. Hem ucuz hem pratik hem de çok lezzetli. Sütlaç yaparken bazı püf noktaları bilmek gerekiyor. Evde sütlaç yaparken sizler de bu tarifi deneyin. Yapacağınız sütlaç çok lezzetli olacak.

Habertürk tarafından paylaşılan bir içerikte; Lezzetli sütlaç tatlısının tarifi paylaşıldı. İşte yapacağınız sütlacın lezzetli olmasını sağlayacak tarif

Öncelikle malzemelerimizi paylaşalım

Sütlaç tarifi malzemeler:

5 çay bardağı pirinç

1 litre soğuk süt

2 yemek kaşığı pirinç unu

1 litre su

2 su bardağı toz şeker

Sütlaç tarifi hazırlanması:

*Pirinç yıkanarak bir tencereye alınır.

*Su ilave edilerek suyu çekene kadar pişirilir.

*Suyu çektikten sonra süt eklenir, kaynamaya bırakılır.

*Bu arada, pirinç unu bir bardak suyla karıştırılıp ezilir.

*Tenceredeki sütten 1-2 kepçe alınarak pirinç ununa eklenir.

*Karıştırılarak tekrar tencereye boşaltılır.

*10 dakika kaynaması için bırakılır.

*Toz şeker ilave edilerek karıştırılır.

*Bir iki taşım kaynatıldıktan sonra, tencere ocaktan alınır ve kaselere servis edilir.

*Ilıyan sütlaç soğuması için buzdolabına konur.

*Üzerine tarçın serperek servise hazır hale getirilir.

*Afiyet olsun!

Evet lezzetli sütlaç tarifi işte bu kadar kolay.

Önemli püf noktalar;

Kullanacağınız suyun mutlaka içme suyu olmasına dikkat edin. Pirinçlerdeki taşları iyice ayıklayın. Kullanacağınız pirinç mümkünse baldo olsun. Kırık pirinçle yapılan sütlaç lezzetsiz oluyor.