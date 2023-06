Canan Karatay'da öneriyor! Limonlu su içmeniniz için 8 harika neden

Son zamanlarda yapılan çalışmalar özellikle de zayıflamak isteyen kimselerin sabahları limonlu su içmeleri gerektiğini söylüyor. Çocukluğundan bu yana limonlu içmeyi adet haline getiren Canan Karatay, limonlu suyun sırrını açıkladı.

Bağırsakların aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak sindirimi rahatlatan limonlu su detoksu, düzenli tüketildiğinde yağları çatır çatır yakmaktadır. Gün içerisinde tuvalete sık çıkamayan kimselerin sabah aç karna tüketmeleri ile direkt olarak tuvalete çıkabileceği limonlu su karışımı ile kilo vermek için vücutta biriken ödemler idrar yoluyla dışarı atılır. Peki ya diğer uzmanlar ne diyor?

Basit değişiklikler sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Susuz kalmamak için bol su içmemiz gerektiği söylenir - vücudunuzun çalışması için suya ihtiyaç duymasının milyonlarca nedeninden bahsetmiyoruz bile. Ancak sade su her zaman cazip değildir. Suyunuzu daha heyecan verici hale getirmenin bir yolu, bir sıkım limon veya birkaç limon dilimi eklemektir. Basit görünebilir, ancak limonun ipucu su şişenize daha sık ulaşmanızı sağlayabilir. Ayrıca, taze limonun sağlığınız için birkaç potansiyel ek faydası vardır.

Limonlu su tüm sağlık sorunlarınızı çözecek sihirli bir karışım değil, ancak kesinlikle bahsetmeye değer bazı avantajları var. İşte susuzluğunuzu limonlu su ile gidermek için sekiz besleyici neden.

Limonlu Suyun Sağlığa Faydaları



1 - Limonlu su yeterli sıvı almanın harika bir yoludur.

Limonlu suyun sağlık açısından en belirgin faydası, kendinize su içirmenin akıllıca bir yolu olmasıdır. Vücut ağırlığınızın yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşur, bu nedenle vücut ısınızı düzenlemek, organlarınızı korumak ve hücrelerinize besin taşımak gibi birçok bedensel işlevde yer alması şaşırtıcı değildir. Yeterince su içmediğinizde dehidrasyon riskiyle karşı karşıya kalırsınız ve bu durum aşırıya kaçtığında ciddi yan etkilere yol açabilir.

Ne kadar suya ihtiyacınız var? Her bir vücut teknik olarak farklı bir sıvı alımına sahip olsa da (yaş, cinsiyet, vücut kütlesi, yaşam tarzı, iklim/çevre ve aktivite seviyeleri gibi benzersiz faktörlere bağlı olarak). Ancak bilinçli, tahmini bir kılavuza sahip olmak faydalıdır: Beslenme ve Diyetetik Akademisi kadınlar için günde dokuz bardak, erkekler içinse 13 bardak önermektedir. CDC'ye göre ortalama bir ABD'li yetişkin şu anda günde yaklaşık 44 ons (kabaca 5,5 bardak) su içmektedir, bu nedenle çoğumuz günlük rutinlerimize daha fazla sıvı (merhaba, limonlu su) eklemekten fayda sağlayabiliriz. İyi haber şu ki, hem yiyeceklerden hem de içeceklerden sıvı alabilirsiniz.

2- Limonlu su iyi bir antioksidan kaynağıdır.

Turunçgilleri ilişkilendirdiğimiz bir şey varsa o da antioksidanlardır. Limonlar yüksek oranda antioksidan içerdiğinden, limon suyu antioksidan açısından zengin bir diyetin faydalarından bazılarını elde etmenin lezzetli bir yolu olabilir.

Antioksidanlar, oksidatif stres olarak da bilinen hücre hasarını önleyerek çalışır. Bu hücresel hasar çeşitli hastalıklarla bağlantılıdır, ancak Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre antioksidanlar oksidatif strese karşı koyabilir ve böylece hastalığı önleyebilir.

3- Limonlu su faydalı C vitamini içerir.

Limonlu su C vitamini sağlar ve vücudun her gün C vitaminine ihtiyacı vardır. Ulusal Tıp Kütüphanesi, C vitamininin genellikle bağışıklık sağlığı ile ilişkilendirildiğini, ancak yara iyileşmesi, demir emilimi ve serbest radikal hasarının engellenmesi için de gerekli olduğunu belirtiyor.

4- Limon suyu ayrıca potasyum da sağlar.

C vitamini limonda bulunan önemli bir mikro besindir, ancak tek mikro besin değildir. Isıtabileceğiniz en yüksek potasyumlu gıda olmasa da, limon kesinlikle bir miktar potasyum sağlar; sıvı ons limon suyu başına neredeyse 32 mg ve yemek kaşığı kabuğu rendesi başına neredeyse 10 mg. Potasyum, birçok önemli görevi olan temel bir mineraldir (ve elektrolittir). Özellikle sinir fonksiyonlarındaki rolü ve kan basıncınızı düzenlemeye yardımcı olmasıyla bilinir.

5 - Limon suyu sitrik asit adı verilen sağlıklı bir bileşiğe sahiptir.

Limon suyu, turunçgillerde bulunan ve sağlığa birçok faydası olan bir bileşik olan sitrik asit içeriğiyle de ünlüdür. Çalışmalar, sitrik asit bakımından zengin limon tüketmenin kan basıncını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ayrıca, böbrek taşlarının önlenmesine yardımcı olmasıyla da ilişkilendirilmiştir. 2019 yılında yapılan küçük bir araştırmada, günde iki litre limonata içen deneklerin böbrek taşı geliştirme riskinin azaldığı görülmüştür.

6- Limonlu su vücudunuzun daha fazla demir emmesine yardımcı olabilir.

Beslenmenizde yeterince demir almadığınızda, demir eksikliği veya anemi riski altında olabilirsiniz. Bu durum dünya çapında milyonlarca insanı etkilemektedir ve erkeklere kıyasla kadınları ve çocukları etkileme olasılığı daha yüksektir. Bazı insanlar doğal olarak demir emiliminde daha fazla zorluk çeker, bu nedenle Moon demir açısından zengin gıdaları limonlu su gibi C vitamini kaynaklarıyla birleştirmeyi öneriyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre C vitamini, bitki bazlı gıdalarda demir emilimini artırır.

Demirin en kolay bulunabilen formu olan ve hayvansal proteinde bulunan hem demiri, C vitamini desteğine ihtiyaç duymayabilir. Ancak veganlar, vejetaryenler ve bitki bazlı demir kaynakları tüketen kişiler, yemeklerinin yanında bir bardak limonlu suyun demirin emilimine yardımcı olabileceğini görebilirler. Araştırmacılar, hayvansal proteinlerdeki hem demirin yüzde 30'a kadarının emildiğini, hem olmayan demirin ise sadece yüzde 2 ila 9'unun bitki bazlı kaynaklardan emildiğini bulmuşlardır. Fasulye, ıspanak, tohumlar ve kinoa, hem olmayan demirin bitki bazlı kaynaklarına bazı örneklerdir. Bu gıdaları tüketirken, demir emilimini arttırmak için lezzet katmak amacıyla limon sıkmayı veya bir bardak limonlu su içmeyi ihmal etmeyin.

7 - Limon suyunun içte ve dışta yaşlanmayı geciktirici etkileri olabilir.

C vitamininin cildiniz için faydaları iyi anlaşılmıştır. Cilt bakımında, C vitamininin kolajeni uyardığı, serbest radikal hasarını savuşturduğu, yaşlanmayı geciktirdiği ve cilt hücrelerini nemlendirdiği düşünülmektedir. Limonlu su içmek de benzer etkilere sahip olabilir.

Vücutta bir antioksidan olarak çalışmanın yanı sıra, limon suyundaki C vitamini kolajen oluşturmaya yardımcı olabilir. Yaşlandıkça kolajen üretimi doğal olarak azalır, bu da vücudunuza bol miktarda C vitamini sağlayarak vücudunuzun doğal kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olmak için daha fazla nedendir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak C vitamininin kolajen sentezini artırdığına dair bazı kanıtlar var.

Nemlendirici gücü sayesinde cildinizin görünümü dışında da yaşlanma karşıtı faydaları olabilir. Lancet'te 2023 yılında yapılan bir çalışma, iyi nemlendirilmiş yetişkinlerin biyolojik saatlerini yavaşlattığını öne sürüyor. "Çalışma, erken yaşlanmayı yavaşlatmayı başardıklarını, daha sağlıklı olduklarını, daha uzun yaşadıklarını ve kronik hastalıklardan daha az etkilendiklerini gösteriyor." Limonlu su ile susuz kalmamak daha uzun yaşamak anlamına gelebilir, aynı zamanda bu yılların sağlıkla daha keyifli geçmesini sağlayabilir.

8- Limonlu su, şekerli içeceklere göre daha sağlıklı bir alternatiftir.

Limonlu su içiyorsanız, başka bir şey içmiyorsunuz demektir. CDC'ye göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişkinler tarafından tüketilen alkolsüz içeceklerin yarısından biraz fazlasını su oluşturuyor, ancak diğer yarısı şekerli, meyveli ve diyet içecekleri içeriyor. CDC ayrıca ABD'li yetişkinlerin tahminen yüzde 63'ünün her gün şekerli içecek içtiğini belirtiyor.