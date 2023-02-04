Limonlu suyla ilgili gerçeği Canan Karatay açıkladı; Hiç bilmiyorduk

Canan Karatay her sabah limonlu su içmenin faydalarını açıkladı ve zeytinyağını da önerdi

Canan Karatay yaptığı açıklamada ''zeytinyağı anne sütünün aynısıdır'' ifadelerine yer vermişti. Bu kez ise limon suyuyla ilgili açıklamaları gündeme damga vurdu.

Canan Karatay'ın katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar ezber bozdu.

Haber Global'de aktarılanlara göre; Metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasına yarayan limon suyu, yağ yakıcı etkisiyle kısa zamanda fazlalık yağlarınızdan kurtulmaya yardımcı olur. Zayıflama ve sağlıklı beslenmeye dair açıklamaları ile gündeme gelen Canan Karatay, katıldığı bir programda devamlı limonlu su içmesi gözleri üzerine topladı. Limonlu suyun sağlık açısından da çok faydalı olduğunu maddeler halinde sıraladı.

LİMONLU SUYUN FAYDALARI

- Limonlu su, karaciğerin en sevdiği karışımların başında gelir.

- Karaciğeri toksinlerden temizlemeye yarayan limonlu su, bağışıklığı kuvvetlendirir.

-Metabolizma ve sindirim probleminin önüne geçer.

- Pektin lifi içeriği ile iştah kontrolü de sağlar.

LİMONLU SU NASIL HAZIRLANIR?

Yasemin.com'da paylaşılan bir içerikte; Limonlu suyun tarifi de paylaşıldı. İşte o tarif

MALZEMELER:

200 ml su

1 tane limon

LİMONLU SUYUN YAPILIŞI:

Yukarıda belirtildiği miktardaki suyun içine limon sıkıp cezveye koyup kaynatın. Dilerseniz bu esnada limon kabuğu da içinde durabilir hatta daha da yararlı olabilir.

Kaynama işlemi bittikten sonra ılık halde iken karışımı tüketebilirsiniz.

LİMONLU SUYUN BAŞLICA DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

İşte herkesin bilmesi gereken limonlu suyla ilgili gerçekler; Tam 25 faydası bulunuyor