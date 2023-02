Nagihan Karadere’den büyük vefa! Sözleri herkesi ağlattı

Olcay Kutluca’nın sorduğu “ Bir tepkinizde oldu yarışma sonrasında doğru mu ? “ sorusuna Karadere “ Hak yiyemem.. Şu an bi dünya ailem var. Dünyanın her yerinde. Bunu da Acun Bey ve survivor sayesinde elde ettim. Olayın sıcağı ile tepki gösterdim ama Acun beyi çok seviyorum. Kesinlikle bu tepki kendisine değildi” dedi.

Gülşah Çınar sunuculuğunda Olcay Kutluca moderatörlüğünde canlı yayınlanan İz Bırakanlar programına Nagihan Karadere de hoşgörü ve vefasıyla iz bıraktı:

Sağlık sorunlarım benim yarışmadan sonra çok çok fazla oldu.

HAZMETMEK KOLAY DEĞİL

Orada aç susuz aylarca sonucun böyle olacağını , sağlık sorunlarıyla beraber böyle bir sorun yaşayacağımı bilemediğim için birazcık sitemvari olaylarım oldu tabiki.

Ama biz Acun beyle görüşüyoruz , konuşuyoruz aramızdaki hiçbir sıkıntı sorun yok.

Her zaman o benim patronum. Her zaman ekmeğini yemişim. Her zaman yollarımız kesişebilir. O an üzüntüyle bunları söyleyebiliyorsun ama sonrasında ben her zaman şunları söylüyorum ah de vefa benim için olmazsa olmazdır.

TEDAVİM GÜZEL İLERLİYOR

Kanser olduğunu daha önce açıklayan Nagihan Karadere “ şuan tedavim güzel ilerliyor. Bir sıkıntım yok. Daha iyi olacağım. Şuan tek odağım ailem ve işlerim. “ dedi.

