Nebahat Çehre'den Yılmaz Güney itirafları; Onu ben ayarladım

Nebahat Çehre'den Yılmaz Güney itirafları; Onu ben ayarladım

Habertürk'e konuk olan Nebahat Çehre'den Yılmaz Güney açıklamaları..

9 Eylül 1984 tarihinde hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane isimlerinden Yılmaz Güney yeniden gündeme geldi. Eski eşi katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Haziran Gecesi", "Aşk-ı Memnu" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi ses getiren projelerde rol alan ünlü oyuncu Nebahat Çehre, Fatih Altaylı'nın Habertürk'te yayınlanan programına konuk oldu.

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Nebahat Çehre, programda dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Eski eşi Yılmaz Güney hakkında da konuşan Nebahat Çehre söz konusu açıklamasında, "Yılmaz'ı ben ayarladım. Çok yakışıklı bir adamdı. Sinemadaki karakteriyle alakası yok. Disiplin, oyunculuk ve hayata bakış açısından bana çok katkısı oldu. Müthiş disiplinliydi, bende o kadar yer etti ki setlere ben disipline koymak istiyorum, antipatik oluyorum. Yılmaz çok ince ruhlu bir insandı. Eve bir gün çiçeksiz eve gelmemiştir. İç dünyası başka, dışa vuruşu bambaşka oluyordu." ifadelerine yer verdi.

Nebahat Çehre'nin bu açıklamaları Magazin dünyasında da büyük ses getirdi

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