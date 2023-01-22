Öğrendikten sonra pastane yolunu unutacaksınız.. Pastane poğaçasının sırrıymış

Türk mutfağında kahvaltılarda en çok tüketilen lezzetlerin başında poğaça ilk sırada yer alır. Pastanelerdeki kadar lezzetli poğaça pişirmek aslında bu aşçılık sırrıyla çok kolay.

Son dönemde Türkiye'de bir çok ürünün fiyatına zam geldi. Bir çok ilde ekmek zamlanmış durumda. Simit, poğaça gibi ürünlere de peş peşe zam geliyor.

Cep yakan bu ürünleri evde yapmak aslında çok kolay.

Özellikle pastanelerde satılan poğaçalar çok daha lezzetli oluyor. Hem hafif olmaları hem yumuşacık olmaları nedeniyle tercih nedeni oluyorlar.

Pastanelerdeki kadar lezzetli poğaça tarifi arıyorsanız doğru adrestesiniz.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız bu tarif sayesinde sizlerde evde pastane poğaçasını yapabileceksiniz. İşte bilmeniz gereken her şey!

Pastane Poğaçası Malzemeleri:

1 paket margarin

1 kaşık maya

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvıyağ

2 yumurta

2 kaşık şeker

Un

İçine;

Peynir

Pastane Poğaçası Yapılışı

*Ilık sütle maya ve şekeri karıştırın.

*Bir kapta margarin, tuz, sıvıyağ ve birinin sarısını ayırdığınız yumurtaya mayalı karışımı ekleyin.

*Yavaş yavaş un ilave edip yoğurmaya başlayın.

*Ele yapışmayan ve yumuşak hamurdan, bezeler kopartarak elinizde açın ve içine peynir koyup, kapatın.

*Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizdiğiniz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün.

*Önceden ısıttığınız 180 dereceli fırında yaklaşık olarak 20-25 dakika pişirin.

*Afiyet olsun...



Püf Noktası:

Şekil vererek tepsiye dizdiğiniz poğaçaları fırına vermeden önce 5 dakika dışarda bekletin. Daha lezzetli olur.

Poğaçaların tamamını tüketmeyecekseniz ağzı kapalı bir saklama kabında poğaçalarınızı muhafaza edebilirsiniz.