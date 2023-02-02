Oktay Kaynarca dizide ölüyor mu? ATV dizisinde seyircileri üzen karar

ATV ekranlarında yayınlanan TV dizisi ''Ben bu cihana sığmazam'' izlenme rekorları kırarken dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın vurulacak olması seyircileri çileden çıkardı. Oktay Kaynarca'ya başka bir projeden teklif geldiği de öğrenildi.

EDHO yani Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi final yaptıktan sonra ATV ekranlarında bu kez de Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizi başlamıştı. Oktay Kaynarca bu dizide hem başrol hem yapımcı.

Yani dizinin olmazsa olmaz isimlerinden biri. Ancak yeni bölümde beklenmedik bir gelişme yaşanacak.

AYRILACAK İDDİALARI VAR

Oktay Kaynarca'nın yeni bir teklif aldığı ve bu teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı ise önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

DİZİDE VURULUYOR

TV100 ekibinden Birsen Altuntaş'ın aktardıklarına göre; Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin yeni bölümünde flaş bir gelişme yaşanacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 7 Şubatta yayınlanacak 20. bölümde bir şok yaşanacak. Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ezeli düşmanı Tatavlalı (Engin Benli) tarafından vuruluyor.



Oktay Kaynarca aynı zamanda dijital bir platform için yurtdışı bağlantılı bir projeden teklif geldiği konuşuluyor.



Projeye sıcak bakan Oktay Kaynarca’nın gelen astronomik rakamlı teklifi geri çevirmediği öğrenildi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin proje tasarım genel hikayesini üstlenen Oktay Kaynarca dizide oyunculuk dışında yapımcılığına devam ediyor.

AYRILIK SÖZ KONUSU DEĞİL

Vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre ise; Oktay Kaynarca projede yer almaya devam edecek ve ayrılığı söz konusu değil.

SENARYO DEĞİŞİKLİĞİ ÜZDÜ

Ancak Oktay Kaynarca'nın vurulması ve böyle bir sahnenin senaryoya eklenmesi seyircileri derinden üzmüş durumda.