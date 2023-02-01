Patlamış mısırların tümünü patlatmayı sağlayan teknik! Kesinlikle işe yarıyor

Patlamış mısır yaparken bu tarife göre yaparsanız tüm mısırlar patlıyor ve çok lezzetli oluyor.

Patlamış mısır en sevilen atıştırmalıklardan. Patlamış mısır yaparken işinize yarayacak bir tarif paylaşacağız. Bu tarif sayesinde yapacağınız patlamış mısır hem lezzetli olacak hem de tüm mısırlar patlayacak..

MÜKEMMEL PATLAMIŞ MISIRIN TARİFİ

YAĞ KULLANIMI


Çoğu kızarmış gıdada olduğu gibi, gerçekten çıtır çıtır patlamış mısır elde etmek için çok fazla yağ kullanmalısınız. “Çok” tabi ki göreceli bir terimdir. Aradığınız patlamış mısır lezzetini tutturmak için en azından tencerenin dibini kaplayacak kadar yağ dökmelisiniz.

TENCEREYİ SALLAMAYIN


Yapmanız gerekmeyen başka bir şey de tencereyi sallamak. Mısır taneleri patladıkça uçuyorlar zaten, sizin ekstradan sallamanıza hiç gerek yok. Patlamayan mısırlar yağın içinde kaldıktan bir süre sonra patlayacaktır.

SON MISIR TANESİ PATLAYANA KADAR


Patlamış mısırı ocaktan almak için acele etmeyin. Tanelerin patlama sesleri bittikten 10-15 saniye sonra tencerenizi ocaktan alabilirsiniz. Patlamış mısırı evinizdeki en büyük tencerede patlatmayı da ihmal etmeyin.

Kaynak: Mynet.com

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