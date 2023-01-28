Pizza tadında poğaça.. Poğaçaların en güzeli.. Üstelik böyle çok daha hızlı pişiyor

Bugün sizlerle pizza tadında harika bir poğaça tarifi paylaşacağız. Bu tarif sayesinde pişireceğiniz poğaça çok lezzetli olacak.

Sizler için iki lezzeti bir araya getirdik. Pizza tadında poğaça tarifini sizlerle paylaşacağız. İster kahvaltıda isterseniz akşam beş çayında bu tarifi afiyetle yiyebilirsiniz. Bir çok kişi bu tarifi çok beğendiğini söylüyor.

İşte pizza tadında poğaça tarifiyle ilgili bilmeniz gerekenler!

Malzemeler :

1 su bardağı süt

3 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım paket yaş maya

1 çay bardağı sıvıyağ

2 yumurta (birinin sarısını üzerine ayırıp diğerlerini hamura ilave edin)

1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 tatlı kaşığı tuz

4 – 4,5 su bardağı arası un(lütfen kontrollü ekleyin)

Yapılışı :

Bir tencere içerisinde 1 su bardağı sütü ısıtın. Karıştırma kabı içerisine sütü alın ve üzerine 3 tatlı kaşığı toz şeker, yarım paket yaş maya ekleyip eriyene kadar karıştırın. Sonrasında 1 çay bardağı sıvıyağ, 2 yumurtadan birinin sarısını üzeri içi ayırın, 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip karıştırın. Ardından 4 – 4,5 su bardağı unun yarısını ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırın. Kalan unu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Üzerini streç filmle kapatın ve beklemeye alın.

Mayalanan hamurun havasını alın ve mandalina büyüklüğünde parçalara ayırıp yuvarlayın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerini bezle kapatın ve 10 dakika tepsi mayasında bekletin. Mayalanan hamurların üzerine bir su bardağının altı ile bastırın. Hamurların açılan orta kısımlarına sucuk ve kaşar koyup kenarlarına yumurta sarısı ile zeytinyağı karışımından sürün. Susam serpin. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişirin. Afiyet olsun.