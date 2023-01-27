PTT AVM'den akın ettirecek indirim! Ayçiçek yağları sudan ucuz...

Artan enflasyon ve dolar/euro kurunda yaşanan ani yükselişle birlikte artan gıda fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ederken, PTT AVM beklenmedik bir indirim yaptı. Ayçiçek yağları kapış kapış gidecek.

Gıda fiyatlarında yaşanan artış vatandaşların gündemindeyken zincir marketler tarafından gelen duyurular yakından takip edilmekte. Özellikle ayçiçek yağına gelen peş peşe zamlar sonrası fiyatlar uçmuş tüketicilerin alım gücü düşmüştü. Hal böyle olunca vatandaşlar zincir marketler tarafından yapılan indirimleri araştırmaya başladı. PTT AVM'den gelen kampanya duyurusu ise herkesi sevince boğdu. Yapılan duyuruya göre, 5 L, 10 L, 18 L ayçiçek yağında görülmemiş indirim uygulandı. Fiyatları gören koşuyor. Stoklar bitmeden yetişin. İşte ayçiçek yağı indirim haberinin detayları...

Ayçiçek Yağında Görülmemiş İndirim

Yeni yılla beraber marketler tarafından gıda fiyatlarına yeni kampanyalar düzenlenmeye başladı. Alım gücünün düşmesiyle birlikte zorluk çeken vatandaşlara yönelik yeni kampanyaları ile dikkat çeken PTT AVM, yeni indirim haberini duyurdu. Yapılan duyuruda 5 L, 10 L, 18 L ayçiçek yağında indirim yapıldığı belirtildi. Fiyatları gören akın ediyor. Stoklar bitmeden yetişin.

Fiyatları Gören Akın Ediyor! Stoklar Bitmeden Yetişin

PTT AVM yeni kampanyasını duyurdu. Geçtiğimiz sene en çok zamlanan ürünlerin başında gelen ayçiçek yağı fiyatlarında dev indirim başladı. Fiyatları gören akın ediyor. Bu fırsat bir daha gelmez. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil tamı tamına 18 litrelik indirim kampanyası. Peki 18 litrelik ayçiçek yağının fiyatları ne kadar oldu?

2023 Güncel Ptt Avm Ayçiçek Yağı Fiyatları

Gelen indirim haberi sonrası vatandaşlar güncel PTT AVM ayçiçek yağı fiyatlarını sorgulamaya başladı. Peki PTT AVM ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatlarına ne kadar indirim geldi? İşte 2023 güncel PTT AVM güncel ayçiçek yağı fiyatları;

Komili Ayçiçek Yağının 18 litresi 789,00 TL

Yudum Ayçiçek Yağının 18 litresi 699,00 TL

Biryağ Profesyonel Rafine Ayçiçek Yağının 18 litresi 949,90 TL

Kaynak: karar.com