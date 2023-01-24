Sadece zeki insanların çözmeyi başardığı IQ testi: Diğerlerinden farklı olan oyuncak ayı hangisi

En zor görünen ama en kolay IQ testlerinden biri 'resimdeki nesnelerden farklı olanı bulma' testleridir. Şimdi paylaşacağımız testi beyni iyi çalışan zeki insanlar saniyeler içerisinde çözdü. İşte sadece bir kaç kişinin çözmeyi başarabildiği en zor IQ testi

Vatandan Haber olarak sizlerle dikkat testleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün yine ilginç bir testi sizlerle paylaşacağız.

Görsel zeka testleri çok az sayıda insanın çözebildiği fakat oldukça basit IQ testleri olarak dikkat çekmektedir. Sosyal medyada çok sayıda test bulunuyor. Ancak bazı testleri sadece zeki insanlar çözebiliyorlar.

Tıpkı bu görselde olduğu gibi. Ayılar arasında farklı olanı sadece birkaç zeki insan gördü.

Peki, sizce hangi ayı diğerlerinden farklı?

Aynı şekilde olan, tekrarlanmış görüntülere bakıldığında farklı olanı bulmak oldukça zordur.

TGRT Haber'in internet sitesinde yayınlanan bir içerikte; Dünyanı en zor IQ testlerinden biri paylaşıldı.

İşte hem zekanızı hem gözlerinizin görme seviyesini ölçebileceğiniz IQ testiyle ilgili tüm detaylar.

Öncelikle sizlerle görseli paylaşıyoruz

Sadece 10 saniyenizi ayırarak görüntüyü detaylı gözlemlemenizi istiyoruz. Diğerlerinden farklı bir ayı var. Onu bulabildin mi? Eğer bulamadıysan cevap aşağıda…

TESTLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bu görsel zeka testini çözmek aslında hayal ettiğinizden daha kolay. Diğerlerinden farklı olan ayı, kırmızı daire içine alınan ayıdır. Peki, diğer ayılardan farklı kılan nedir? Detaylı bakıldığında bu ayının kuyruğu yoktur.