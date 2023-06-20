Şeker hastalığına neden olan 7 faktör

Şeker hastalığı, pankreasın yeterince insülin üretemediğinde veya vücut onu doğru kullanamadığında kan dolaşımında glikozun birikmesi ile birlikte kan şekerinin yükselmesiyle sonuçlanan, kronik bir hastalık olarak tanımlanır.

Tıp literatüründe diabetes mellitus olarak adlandırılan şeker hastalığının alt tipleri vardır.

Tip 1 diyabet durumu her yaşta görülebilir ancak genellikle çocukluk ve ergenlikte başlar. Bu dönemde görülen diyabet durumu da tipik olarak yüksek şeker belirtileri verir. Tip 2 diyabet ise çoğunlukla 40 yaşından sonra ortaya çıkar.

Şeker Hastalığı Risk Faktörleri Nelerdir?

Aile öyküsü: Ailenizden birinde Tip 1 veya 2 diyabet varsa, bu durumu geliştirme olasılığınız daha yüksektir.

Fazla kilolu olmak Tip 2 diyabet için önemli bir risk faktörüdür.

Yaş: Ortalama diyabet başlangıç ​​yaşı 45'tir.

Hareketsiz bir yaşam tarzına öncülük etmek.

Yüksek tansiyon teşhisi

Yüksek kolesterol ve/veya yüksek trigliserit seviyeniz varsa, bu da Tip 2 diyabet riskini artırır.

Diyet: Basit şekerler açısından zengin bir diyet yiyorsanız, kendinizi diyabet için daha yüksek risk altına sokarsınız.

Şeker hastalığının belirtilerini dikkate alın

Tüm hücrelerin ve dokuların etkilendiği diyabet hastalığında, düzenli tıbbi bakım gerekmektedir. Şeker hastalığının belirtilerini; sık sık susama ve ağız kuruluğu, sık idrara çıkma ihtiyacı, kilo kaybı, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, halsizlik, yorgunluk, ruh halinde değişiklikler, yaraların geç iyileşmesi şeklinde sıralayabiliriz.

Düzenli Diyet, Spor ve Medikal Tedavi ile Şeker Hastalığının Hasarlarından Korunun

Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ülker şeker hastalığının birçok hastalığı da beraberinde getirdiğini vurgulayarak ‘Şeker hastalığının vücutta yarattığı hasarlardan korunmak için kan şekerini kontrol altında tutmak büyük önem taşıyor. Düzenli hekim kontrolü ve tedavi oldukça önemli. Hareketli yaşam tarzı yani egzersiz yapmak, spor yapmak ve doğru beslenme alışkanlığı kazanmak çok önemlidir ‘dedi.