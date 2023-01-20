Seviyenizi ölçecek ilginç bir IQ testi; Zeki olan domateslerin arasındaki 3 çiçeği buluyor

Domateslerin arasına gizlenmiş üç çiçeği zeki insanlar hemen buluyor. Bu IQ testini beyni iyi çalışan zeki insanlar hemen çözüyorlar. Hazırsanız bu ilginç IQ testine paylaşalım.

Son dönemde zeka testleri ve bulmacalar sosyal medyada herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Şimdi sizlerle karar.com'da yayınlanan harika bir IQ testini sizlerle paylaşacağız. Bu test sayesinde zekanızı ölçebileceksiniz.

Sınırlarınızı zorlayacak bu testi çözmek gerçekten zeka istiyor. Sizden domateslerin içine saklanmış çilekleri bulmanız isteniyor. Renklerin aynı olması sizi baya bir zorlayacak. Zor evet ama yapabilirsiniz. Sadece şahin gözlüler onları 30 saniyeden daha kısa bir sürede görebiliyor. Hazırsanız çözmeye başlayabiliriz. Zeki insanlar bu testi sadece beş saniye içerisinde çözüyormuş.

İşte testle ilgili o görsel;



SÜRENİZ BAŞLADI!



Testi çözebilmek için iyice odaklanmanız gerekli. Saniyeler içerisinde çözmeniz isteniyor evet zor ama yapabilirsiniz. Sürenizi iyice ayarların ve başlayın!

3 ÇİLEĞİ BULUN DÜNYA REKORUNUN SAHİBİ OLUN



Eğer 3 çileği de bulabildiyseniz keskin gözlere sahipsiniz demektir. Ancak sadece 2 tanesini gördüyseniz aramaya devam edin. Bu arada bu illüzyondaki çilekleri saniyeler içerisinde bulabilen herkes bir dünya rekoru kıracak.

BULMACANIN CEVABI...



Evet çilekleri resimde aramaktan vazgeçenler... Evet sizin için cevabı detaylı bir şekilde veriyoruz.

Testi beğendiyseniz arkadaşlarınız için de paylaşabilirsiniz. Bakalım onlar kaç saniyede bu testi çözebilecek öğrenmiş olursunuz.